Las arcas del "Diez": cuántos millones de dólares les "donó" en vida Diego a sus ex

La guerra por la herencia y la muerte de Diego Armando Maradona sigue sumando nuevos capítulos; ahora con el nuevo cruce en Verónica Ojeda y Rocio Oliva. ¿Qué pasó? La madre de Diego Fernando acusó a la última pareja que tuvo el ex técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata de quedarse con dinero que no le pertenecía.

“Yo a Diego le devolví USD 3 millones y Oliva se quedó con todo”, fue la acusación que lanzó Ojeda ayer por la tarde. Cuando llegó su turno de defenderse, Oliva relevó la existencia de una cuenta bancaria que Diego ponía a disposición de su pareja de turno.

“Ojeda no le devolvió nada. Era una cuenta que se movía. Ella firmó y le dejó la cuenta a Diego. No es que tenía tres millones de dólares y fue y se los dejó a Diego en la mano”, aclaró. “Diego era muy generoso”, agregó ella a lo que confirmó una información que había trascendido a la mañana: había querido devolverle las tarjetas de crédito a Diego pero le había dicho que no, que se las quedara.

Todo se originó cuando el periodista Ángel de Brito en Los Ángeles en la Mañana (LAM) dio a conocer una serie de documentos en los que se detallan diferentes donaciones de patrimonio que había realizado en vida Diego.

“Todas las donaciones son verdad”, sentenció el doctor Mauricio D’Alessandro, representante legal de Matías Moria, quien era el apoderado de Maradona. Y mientras hablaba, de Brito recibió un mensaje de Whatsapp de Ojeda en el que buscaba diferenciarse de Rocío Oliva. “En el 2013 yo le devolví a Diego tres millones de dólares, a diferencia de Oliva que se quedó con todo”, leyó en voz alta de Brito y desde el móvil D’Alessandro aseveró.

“Yo devolví todo -prosiguió la madre de Dieguito Fernando- teníamos una cuenta Diego y yo en Dubai y cuando nos separamos, le devolví todo. Le firmé todas las cuentas y en ese momento había tres millones de dólares”, apuntó Ojeda queriendo mostrarse honesta y desinteresada. Entonces D’Alessandro suscribió y contó, además, que esa cuenta fue uno de los motivos que enfrentó a la mamá de Dieguito con Claudia Villafañe.

“Esta cuenta generó una pelea con Claudia, porque Diego había revocado un poder de administración que tenía favor de Claudia y se lo había otorgado a Ojeda”, agregó el abogado. Es claro que con tanto dinero de por medio, esto recién empieza.