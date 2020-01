Las atrocidades de Susana Giménez: de "que los pobres vayan al campo" a "el que mata tiene que morir"

Susana Giménez volvió a ser objeto de la ira de las redes sociales a causa de sus declaraciones sobre la pobreza, las cuales calan aún más hondo si se considera que las hizo desde la exclusiva Punta del Este.

Aquí @Su_Gimenez encontrándonos salida laboral a los habitantes del norte del país... pic.twitter.com/F0R64yb7Ys — Leonel Rodríguez (@llrrodriguez) January 5, 2020

"Si hay mucha pobreza, que la gente vaya al campo. Eramos el granero del mundo. ¿Por qué no le enseñamos a la gente del Norte a plantar, a tener gallinas?", señaló en diálogo con varios medios.

Esta no es, obviamente, la primera vez que la conductora se mete en terrenos espinosos y se gana el repudio general.

El "top ten" que evidencia la insensibilidad de Susana

En defensa de los tarifazos del gobierno de Mauricio Macri. "Los pobres no tienen tanto derecho como creen. Les hicieron creer que debían gastar mucha luz y gas y eso va en detrimento del país".

Entrevistando a Matías Alé poco tiempo después de su brote psicótico. "Te veo espléndido, la mirada bien, clara. Siempre me pareciste amoroso. Sos bueno. Mujeriego, pero bueno. No tiene nada de malo ser mujeriego, peor sería que te gusten los hombres"

Opinando sobre la inseguridad en 2016. "Tener un arma es la única forma".

En una entrevista al fallecido Emilio Disi, quien combatía un cáncer. "Estoy segura de que vas a salir de esta. Yo sé que vas a luchar hasta la muerte".

En diálogo con José Luis "el Puma" Rodríguez. "Estamos llenos de venezolanos. Todos tienen trabajo. No sé cómo hacen, pero hay trabajo".

Luego del hallazgo del cadáver de Santiago Maldonado. "Estábamos todos preocupados por la aparición de Santiago y bueno, por suerte apareció".

Durante su nombramiento como Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. "Me querían ir a buscar en una moto por los piquetes. Yo les dije 'no puedo porque me despeino'. No era un piquete, ¡era un repiquete! ¿Por qué el día que me eligen a mí tiene que haber un piquete? Yo, si hubiera sabido, traía un carro esos grandes que tiran agua y los mojaba a todos".

En la previa de las elecciones presidenciales del 2019. "Le tengo miedo al populismo, al comunismo, a la zurda".

En el programa donde celebró sus tres décadas al aire en 2017. "Estoy con el desayuno nada más, para estar flaca".

Después del asesinato de su amigo, el decorador Gustavo Lanzavecchia, en 2011. "Terminen con los derechos humanos y esas estupideces. Basta con que son menores. Acá tiene que haber leyes más fuertes: el que mata tiene que morir".