Las burradas, las incoherencias y la discriminación de Amalia Granata

Desde sus inicios en el mundo de la farándula, Amalia Granata aprendió a generar escándalos. Ya sea tras saltar a la fama por asegurar que tuvo una noche de sexo con el cantante Robbie Williams hasta pelearse con sus colegas mediáticas, o por los duros enfrentamientos con sus ex parejas, ella siempre supo cómo generar revuelo.

En los últimos años, y antes de la sanción de Ley 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención a las mujeres, Granata se había convertido en una ferviente militante del aborto ilegal y participó en diversos actos junto a organizaciones evangelistas. Esa militancia la llevó a convertirse en diputada por Santa Fe, como representante del partido Unite por la familia y la vida, que forma parte del PRO.

Con su rol político, Amalia no dejó de lado la polémica. Hace pocas horas, la ex vedette estuvo invitada en el programa de Ángel De Brito y sorprendió tanto por el nivel de barbaridades que lanzó al aire como por la falta de información sobre los diversos temas que afrontó. Si bien la charla comenzó distendida, la ex Gran Hermano Famosos se ganó el repudio generalizado por cuestionar la asistencia a la comunidad LGBTQ+.

"Desde el Estado no podemos pagar el tratamiento de hormonización a los trans. Sos trans, no tenés ninguna incapacidad, podés trabajar tranquilamente", comenzó diciendo la actual diputada y panelista de Marcelo Polino en radio Mitre. Claro está que Amalia dejó de lado todas las cifras relacionadas a la falta de trabajo para aquellos que forman parte de la comunidad LGBTQ+, y los altos niveles de discriminación que sufren a diario. Tampoco sabe que, según datos oficiales, la expectativa de vida de las personas trans en Argentina es de 35 años.

Sin ningún tipo de información y con una muestra de desconocimiento absoluto en el tema, Granata ratificó sus dichos. "Yo tengo que votar un presupuesto y, en ese presupuesto, aparecen los tratamientos de hormonización para las personas trans. ¿Por qué no se los pueden pagar ellos? Si pueden trabajar sin problemas".

"¿Qué tendría de malo que el Estado se haga cargo?", preguntó De Brito. "Que hay chicos que no comen y están en la pobreza absoluta. Disculpen que sea dura. Tienen que haber prioridades en el Estado, mientras un niño no coma, no podemos priorizar la hormonización de un trans", señaló Amalia.

Enseguida repitió que personas trans tendrían que costear sus medicamentos de hormonización. "El trans no es incapacitado por ser trans. El trans tiene manos, pies, cerebro para ir a trabajar y pagarte por tus propios medios tu tratamiento de hormonización", sentenció. En pocas palabras Granata demostró que nunca tuvo en cuenta un dato oficial y tampoco mantuvo contacto con una de las comunidades más discriminadas del país.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la ex Angelita se encuentra en el centro de la polémica. A su ya mencionado comienzo en el mundo de la farándula se le sumó su nacimiento como política, tras subirse al movimiento que militaba contra la legalidad del aborto y a favor de la muerte de miles de mujeres, pero también su pelea con las representantes feministas y con otras famosas.

Amalia vs el colectivo de Actrices Argentinas por la "sororidad colectiva selectiva"

Granata acusó de “mezclar temas” al colectivo que acompañó e hizo pública la denuncia penal presentada por Thelma Fardin en Nicaragua contra Juan Darthés. “Lo mezclaron con el aborto, que perjudicaron a Thelma; pobrecita, que pasó algo horrible. En esa misma conferencia tiraron un palito al Gobierno”, sumó.

Afirmó: “Lo dije siempre, para mí son cualquier cosa y son un feminismo selectivo que no le hace bien a esta lucha que tenemos todas las mujeres para reivindicar nuestro lugar. Van a ser un taxi más que un colectivo. Van a entrar dos nada más, el taxi de las actrices”.

Amalia vs Carla Peterson

La actriz Carla Peterson, defensora de la interrupción legal del embarazo e identificada como militante feminista por el colectivo de Actrices Argentinas, brindó un discurso muy profundo en una de las últimas entregas de los Martín Fierro. Peterson subió a recibir el premio de Actriz Protagonista en Ficción Diaria y se acordó muy especialmente de su compañera de elenco Nancy Dupláa y de la lucha de las mujeres por conseguir la legalización del aborto.

“Tengo que levantar este pañuelo y agradecer a las mujeres que salieron a la calle y hablaron de algo que sólo a las mujeres nos pone en peligro. A mí no me gusta hablar del aborto, pero tenemos que llegar a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo", expresó.

Como era de esperarse las palabras de Granata comenzaron a surgir en redes sociales, más precisamente en Twitter.

"La única realidad es que te metés en un terreno donde tu ignorancia supera tu discurso patético. Desde tu glamour, te invito a charlar con las pibas pobres que decís defender para que entiendas sus reales necesidades. El aborto no esta en sus prioridades", finalizó el descargo en su cuenta compartiendo la nota que realizó este sitio sobre las palabras de Peterson. La verdad que parecía una crítica hacia ella misma.

Amalia vs Dalma Maradona

Esta pelea no la tiene como protagonista, pero sí se sumó a opinar sobre los dichos de Viviana Canosa , con quien se siente identifica, y la "dictadura verde" que propone la ex colorada del espectáculo, hoy devenida en la editorialista conservadora de A24 . La conductora define como "dictadura verde" a las nuevas políticas de género creadas por el gobierno y los diferentes colectivos, que claramente no son los grupos provida defendidos por Canosa.

Incluso habló de Dalma Maradona y de sus dichos de no creerle a Mavys Álvarez, la cubana que aseguró que Diego Maradona había mantenido una relación con ella cuando era menor de edad y que fue desestimada por la Justicia Argentina.

Luego Dalma respondió a Canosa y fue en ese momento en el que Granata defendió a la conductora por sus ideales conservadores y de derecha, así como por su falta de educación en diversos temas. “La banco a Viviana, Dalma le puso en un tweet que ninguna mujer la quiere. Eso es mentira, yo la re banco. Me hubiera gustado que Dalma, que fue a todas las marchas con el pañuelo verde, reaccionara cuando salió Mavys, que fue abusada por su padre y hoy tiene los peores traumas porque era una niña. Ella quedó muda. ¡Te banco Vivi, te re contra banco!”, expresó.