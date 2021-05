Las causas de la nueva crisis amorosa de Luciano Castro y Sabrina Rojas: "Decidieron separarse"

Otra grave crisis para Luciano Castro y Sabrina Rojas. Esta mañana, confirmaron el fin de la relación de una de las famosas más queridas del espectáculo. “Están separados nuevamente. Cada uno está en su casa, están separados, está confirmada la separación. No congeniaron y decidieron de mutuo acuerdo y en buenos términos separarse”, contó Ángel de Brito.

La pareja de actores se casó en 2016, y tuvieron dos hijos, Esperanza (7), nacida en junio de 2013, y Fausto (6), nacido en enero de 2015. Más allá de la información del conductor, BigBang pudo averiguar que Castro dejó la casa familiar y regresó a una propiedad que queda a pocas cuadras.

El irreversible desgaste de la pareja se agudizó en marzo, cuando regresaron a su hogar en la zona norte de Buenos Aires, tras pasar varios meses en Mar del Plata, la ciudad natal y predilecta de Luciano. En apenas dos meses, las discusiones hicieron mella en el amor de la pareja, según contaron allegados a la pareja.

Pero la noticia sorprendió a todos. Incluso a sus amigos. Es que la pareja ya se preparaba para trabajar juntos. El mismo mes que se instalaron en Buenos Aires, Luciano y Sabrina había arrancado con los ensayos para la obra de teatro Desnudos, que ya habían interpretado con mucho éxito durante 2019, junto a Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mercedes Scapola. El estreno estaba previsto para abril pero la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus cambió todo.

Con el cierre de los teatros, llegó la búsqueda de nuevos proyectos. Castro se sumó al elenco de El Primero de Nosotros, la nueva ficción que Telefe estrenará cuando llegue el final de la segunda temporada de MasterChef o, directamente, para el segundo semestre de 2021. Junto a Castro estarán Benjamín Vicuña, Paola Krum, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes.

La ficción narra la historia de un grupo de amigos que cambia rotundamente cuando se enteran que Santiago, uno de ellos, padece una enfermedad terminal. La noticia deja a todos en shock y la cercanía con la muerte moviliza aquellos deseos profundamente aquietados en este grupo de amigos. Castro ya publicó fotos en su cuenta de Instagram junto a sus compañeros.

En tanto, Sabrina espera ofertas laborales. Mientras tanto se abocó de lleno al cuidado de sus hijos. Esta vez no hubo enojos por parte de la actriz. A diferencia de su separación anterior, Rojas evitó volcar su enojo en redes sociales y mantiene un silencio total sobre el estado de su matrimonio.

En diciembre de 2018, en medio de los rumores de infidelidad por parte de Castro, Sabrina publicó una historia en su cuenta de Instagram: “Por fin me voy a librar… te voy a sacar la careta. Te respeté mucho tiempo. Lloré y callé. Lamento todo lo que va a suceder después, no por vos, sino por toda la gente que realmente te quiere y por todos los que creen que sos una gran persona… sobre todo tres que te ‘admiran’. Pero al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir, alguien lo tiene que parar”.

Era una acusación gravísima contra el actor. Luego aparecieron otros dos mensajes, en la misma línea: "Mirá cómo me pongo" y "Por suerte tengo testigos". Mientras tanto, en el muro de Luciano apareció lo que parece una conversación privada de Instagram entre el galán y una seguidora. “Además no me serviría de nada porque no te conozco si en realidad sos. Una pena”, “Decime que querés” y “Que dejes de ser un fantasma y conocerte, pero te repito, no sé quién escribe del otro lado y no voy a quedar como una goma total que creo que lo estoy haciendo ya. Tantos Luciano Castro hay”.

Un rato después, fue la propia Sabrina la que aclaró lo ocurrido. "Gracias a todas las personas que se están preocupando, me explota el teléfono, no suelo estar despierta a esta hora, pero tanto a Luciano como a mí nos hackearon las cuentas". Un par de días, después, Sabrina confirmó la separación en Intrusos.

Durante ese lapso en el que se distanciaron, transitaron de todo. Ese mismo verano, Rojas decidió instalarse en Mar del Plata para estar cerca de su ex. Se habló de reconciliación pero no era así. Incluso Sabrina publicó en Instagram una sensual foto con la frase “¡Este cuerpo estaría necesitando mucho chongo como nunca!”. En enero se reconciliaron.

Hasta ahí, hubo silencio por parte de ambos. Luciano ya había dicho que era mejor estar separados y esperar para ver qué sucedía. Pero la pareja vivió su momento más difícil en octubre de 2019, cuando se filtraron fotos de Castro desnudo. "A todos los que me pregunta si vi las fotos de mi marido mostrando ¿sus dotes' ¿talento? Sí, claro que las vi, hace mucho", comenzó diciendo en un posteo de Instagram Stories con cierto humor y con emojis de caritas babeándose. Luego, agregó: "Y solo tengo para decir gracia' dio por dejarme comer semejante lomo hace diez años. Alabado sea Castro".

“Opto por no hablar porque hay una cosa de morbo que a mí no me interesa. A mí me interesa hablar con mi esposa, sobre todo con mi hijo (mayor) y con la gente que les pude causar algún tipo de efecto rebote”, explicó Castro. Y completó: “No me enoja más el tema, me lo tomo con humor. Me ayudaron muchos mis compañeros, mi esposa, que no me permitieron que me lo tome con humor, me lo impusieron”.

“Sabíamos que esas imágenes estaban y existían, porque en el momento que estábamos separados cada uno hizo de su vida lo que quiso, lo que pudo. Cuando nos reconciliamos, a veces para seguir avanzando hay que blanquear y me pareció más que sano. Porque cuando sucedió nos encontró fuertes”, confesó Rojas entonces.

Y agregó: “Cuando decidimos reconciliarnos, como a nosotros nos funciona blanquear todo, nos dijimos lo que hicimos. Cuando me dijo que se había mandando fotos con alguien por Instagram, le dije '¿sos boludo?'. Me enojé, porque era obvio que no lo iban a cuidar".

Durante el verano de 2020, la pareja se instaló nuevamente en Mar del Plata. La reconciliación era una realidad. Ambos volvieron a compartir imágenes en sus redes sociales y volvieron a planificar trabajar juntos. Luego de encarar la pandemia en su casa, volvieron a vacacionar en 2021 a La Feliz.

El último 5 de enero, Sabrina publicó una foto con su entonces marido y escribió: “Hoy cumplimos 11 años de un amor revoltoso, imperfecto, con idas y vueltas , juntos y algunas aveces separados. Pero siempre con el mismo amor . El que solo nosotros sabemos y entendemos. Un amor sin caretas. Por eso y mil cosas más , me gusta lo que somos, lo que construimos y como siempre logramos reinventarnos. Estoy orgullosa de que así sea , inestable como la vida misma. Porque eso es lo que hace que tengamos ganas de más .Te amo mi gordo”.

Hoy ese amor llegó a su final. Según allegados a la pareja, prefirieron cuidarse y que la separación sea de común acuerdo. Por el momento, Castro se fue a otra casa. Pero en cuestiones del amor nunca se sabe. Tal vez, en un futuro no tan lejano, Sabrina y Luciano se dan una nueva oportunidad.