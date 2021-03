Las causas VIP: los hijos de famosos con problemas en la Justicia

Desde hace años, la flamante pareja que forman Lucia Celasco y Gianmarco Dolc, la nieta de Susana Gimenéz e hija de Mercedes Sarrabayrouse, y el hijo de la ex modelo Bárbara Durand respectivamente, saben convivir con la fama. Pero no sólo por la que heredaron de sus familias sino por los escándalos que protagonizaron.

Por un lado, Lucía se llevó todos los flashes cuando discutió y discriminó a una pareja en Punta del Este, en la madrugada del 1° de enero de 2020, que comenzó con una denuncia policial y terminó en un acuerdo extrajudicial. Lo de Gianmarco fue mucho más grave. El 26 de abril de 2013 en la intersección de Panamericana y la Ruta 197, en el Talar, partido de Tigre, el hijo de la modelo chocó y aplastó a un Volkswagen Gol que estaba estacionado en la banquina y mató a tres hombres. Dolce manejaba su camioneta Ford Ranger totalmente borracho. Un año después del hecho, la causa por homicidio culposo agravado fue archivada, después de que la familia de Gianmarco llegara a un acuerdo económico con los representantes de los tres obreros fallecidos.

Pero ellos son sólo dos exponentes de los hijos de celebridades que formaron parte de graves hechos y debieron rendir cuentas frente a la Justicia. Quizá el hecho más resonante de los últimos tiempos fue el de Dante Casermeiro, hijo de Federica Pais, quien fue condenado a tres años de prisión en suspenso al haber sido hallado responsable de dos robos cometidos bajo la modalidad motochorro, a principios de 2019, en la localidad bonaerense de Olivos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Casi nueve meses después de los asaltos, Dante fue encontrado como coautor de “robo agravado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa” por la Justicia. Pero quedó excarcelado por orden del Tribunal Oral en lo Criminal número 5 de San Isidro. En tanto su cómplice, Octavio Laje, hijo de Guillermo Laje, un hombre cercano a Martín Lousteau cuando fue embajador en los Estados Unidos, bajo la gestión de Mauricio Macri, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

Otro de que pasó un tiempo detrás de las rejas fue Carlos Nair, el hijo del fallecido ex presidente Carlos Saúl Menem. El 2 de junio de 2015, el hermano de Zulemita Menem fue detenido acusado de los delitos de "portación ilegítima de arma de guerra sin la debida autorización en concurso real con encubrimiento simple".

La Policía llegó al lugar luego de una llamada al 911 de parte de una mujer que denunció que dos personas a bordo de una moto habían baleado el frente de su casa. Esa noche, cuando lo revisaron, Carlos Nair una dosis de cocaína para consumo personal, una pistola 9 milímetros con numeración suprimida y un cargador con 12 proyectiles.

Seis meses después de la detención, el juez de Garantías 2 de Moreno, Gabriel Castro, le concedió la prisión domiciliaria en la casa de Zulemita, en el Golfer´s Country Club de Pilar. En aquel momento, Nair tenía otra causa: había sido condenado en marzo de 2016 por los delitos de "robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada en concurso real con daños", ocurridos el 18 de mayo de 2015, en el departamento de Silvana Andrea Stochetti, quien era amiga de su hermana. Tras la unificación de ambas causas fue condenado a cuatro años y medio de prisión. El 29 de diciembre de 2017 le concedieron la libertad.

El 17 de febrero de 2013, Reinaldo Rodas, de 53 años, fue atropellado por Pablo García, el hijo del locutor Eduardo Aliverti. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 52,5 de la autopista Panamericana, cuando Rodas se dirigía en bicicleta hacia su trabajo, en el country Mapuche. Pablo había salido de un boliche de Pilar y se llevó por delante al hombre.

Tras el accidente, García condujo casi 17 kilómetros hasta un peaje, con el cuerpo de la víctima sobre el automóvil. Las pericias indicaron que el locutor conducía con 1,45 gramos de alcohol en sangre, casi el triple del dosaje máximo permitido. Fue condenado a cuatro años de prisión por “homicidio culposo” en abril de 2017. Pero le redujeron seis meses de la condena casi un año después. García Aliverti permaneció en libertad.

Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dictado por el Gobierno Nacional para luchar contra la propagación de Coronavirus, a mediados de marzo de 2020, hubo cientos de detenciones por circular sin los permisos necesarios. Uno de las personas que ahora tienen una causa penal es Alexander Caniggia, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

El 27 de marzo del año pasado, el ahora participante de MasterChef Celebrity 2 fue detenido por la Policía Bonaerense en el peaje de Hudson. Era el segundo apercibimiento que le habían hecho. Pero Caniggia no sólo no tenía el permiso para circular, sino que tampoco llevaba los papeles del auto. Por ese motivo, el juez Luis Armella ordenó que se le iniciara una causa y que fuera detenido por no cumplir, dos veces en 24 horas, la cuarentena obligatoria.

Los Nocheros también se vieron envueltos en una polémica cuando Marcos Lautaro Teruel, de 27 años, hijo de Mario Teruel, fue detenido en la ciudad de Salta luego de ser acusado de abusar sexualmente de una menor. La denuncia la realizó una joven de 16 años que aseguró haber sido abusada en reiteradas oportunidades por Teruel, cuando ella tenía 10 años e iba a la casa del acusado a jugar con un familiar.

La investigación del caso recayó en el Juzgado de Garantías de 7° Nominación y la Fiscalía Penal de Delitos contra la Integridad Sexual N°1 a cargo del doctor Sergio Federico Obeid. El Juez imputó a Teruel por los delitos de exhibiciones obscenas agravadas y abuso sexual con acceso carnal en concurso real, según el comunicado del Ministerio Público Fiscal de Salta. El joven permanece detenido con prisión preventiva.

Otro que fue detenido fue el Alejandro Menotti, de 49 años, hijo de César Luis Menotti. La detención fue en febrero de 2019, en el Aeropuerto de Ezeiza, cuando quería abordar un avión rumbo a Barcelona. En Migraciones descubrieron que Menotti contaba con pedido de captura por una causa del 2015. El mismo había sido ordenado por el Tribunal en lo Criminal y Correccional 12 porteño, por el delito de "violación de domicilio con concurso ideal con daño". Alejandro fue trasladado de inmediato a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en el palacio de Tribunales, y finalmente, fue liberado 48 horas después a la espera del juicio.