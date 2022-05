Las cinco películas y series más excéntricas que no podés dejar de ver este finde en Netflix

El placer al miedo, a lo desconocido, a lo excéntrico, suele ser un tesoro para los amantes de las películas y series que quieren un guión y personajes con una vuelta de tuerca impensada. Por eso desde hace un tiempo las plataformas de streaming online decidieron darle cada vez más importancia a los contenidos extravagantes y con un sello indiscutible de autor. Por esta razón, en BigBang te acercamos las mejores películas y series que no podes dejar de ver.

Mi primer mandado: ¿explotación infantil o ayuda a sus padres?

Para occidente o precisamente Latinoamérica, no es común que niños de entre 2 y 4 años realicen compras solos sin el acompañamiento de sus padres, claramente por los peligros que acontecen en la vía pública. Sin embargo, la serie japonesa "Mi primer mandado", éxito en la TV nipona, se estrenó en Netflix y muestra como chicos pequeños realizan distintas travesías para llevarle a sus progenitores los víveres del hogar.

La serie que generó controversia en el mundo se filmó en 2013 y cada capítulo, en formato de corto, se centra en la historia de un niño que recorre distintos escenarios de sus pueblos para complacer el pedido de sus padres. Los episodios tienen una duración que varía entre 8 y 20 minutos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La serie se llama “Hajimete No Otsukai” en idioma japonés y se estrenó por primera vez hace 31 años, a través del canal Nippon Television, convirtiéndose en uno de los favoritos de la audiencia.

En estas aventuras callejeras los niños pasan pruebas, como fue el caso de la pequeña Miro, quien debió ir a buscar un reloj para su mamá y se perdió en el camino. Luego de un ataque de llanto y tristeza, encontró el negocio que buscaba.

Love, Death and robots

El realismo demencial que plantea "Love, Death & Robots" es una gema para los fans de la ciencia ficción pero, sobre todo, posee un hilo excéntrico que deja boquiabierto al valiente que se atreva a mirar. Desde el pasado 20 de mayo, la tercera temporada de la original serie de Netflix ya se encuentra disponible y con nuevos capítulos que no te dejarán salir de la cama ni levantarte de la silla.

Los capítulos son 9 y tienen un duración de entre 10 y 22 minutos, y como sucede en las anteriores temporadas, cada episodio comienza y finaliza sin tener que verlos todos para seguir la temática de la serie. El capítulo 3, titulado "Jibaro", es una obra de arte de la animación y no tiene desperdicio en ningún aspecto cinematográfico.

Jibaro es un caballero sordo que despierta de un largo sueño a una sirena con una mirada tenebrosa inquietante. Su cuerpo se encuentra cubierto de oro y joyas, que luego son perdidas por la extraña mujer debido a un baile letal que realizan con el joven luchador.

También "Las Ratas de Mason", capítulo 1 de la serie, se destaca entre los demás por la relación excéntrica entre el señor Mason y las ratas que cuidan su granero. Los roedores luego de un tiempo toman el pequeño lugar y desatan una guerra sin precedentes.

What did Jack Do?: David Lynch y su fabuloso interrogatorio a un mono

"What Did Jack Do?" es un cortometraje que dura 17 minutos en el que el propio David Lynch toma las riendas de la actuación y le da vida a un policía que está interrogando a un mono parlante, principal sospechoso de un asesinato. Si bien desde "Twin Peaks" y "Terciopelo azul", Lynch es considerado el creador de los delirios más hermosos del séptimo arte, se pueden observar varias sorpresas a lo largo de este film, en especial cuando el mono en cuestión aborda el tema del amor verdadero durante su tramo final.

La obra maneja un hilo discursivo entre lo absurdo y lo apasionante en la charla que tienen sus dos protagonistas. Si es cierto que el método de para generar la ilusión de que el mono habla -con la voz de Jack Cruz-, puede llegar a distraer al espectador, pero al instante deja de importar por la excéntrica y misteriosa propuesta.

Asimismo, Lynch parece realmente un detective policial de cine negro, haciendo referencia a una idea que para muchos cineastas rozaría lo ridículo. Esta película es para los fans más acérrimos del director estadounidense.

Sombras Tenebrosas de Tim Burton

Se sabe que Tim Burton es el amo de las películas góticas y de un tenebroso mundo oscuro amado por muchos y también odiado por otro tanto. Desde "Beetlejuice" hasta el "Extraño Mundo de Jack", Burton ha recorrido un camino de grandes éxitos y supo establecerse como ese gran director que es. Esto se puede observar en su película de 2012, "Sombras Tenebrosas", protagonizada por su actor fetiche Johnny Deep, junto a Michelle Pfeiffer, Johny Lee Miller y su esposa Helena Bonham Carter.

El film transcurre a mediados del siglo XVIII, donde la familia Collins abandona la ciudad de Liverpool con su hijo Barnabas para dejar atrás la vida llena de pobreza que les esperaba en Reino Unido e intentar pasar a una mejor situación en América. Pero algo ocultan y se llevan en su viaje: una antigua maldición que cayó sobre la familia y de la que no pueden escapar por mucho que pongan mar de por medio.

20 años después, Barnabas Collins (Johnny Deep) se convirtió en un hombre próspero y posee todo lo que hubiera podido imaginar. De pronto aparece una mujer Angelique Bouchard, quien le dará una poderosa maldición convirtiéndolo en un vampiro condenado a transitar por toda la eternidad como un alma en pena.

Tras un encierro de dos siglos, el vampiro Barnabas será puesto en libertad en una década, la de los setenta, donde no entienda nada en lo absoluto y tendrá que acostumbrarse a los Collins modernos, encabezados por el personaje de Pfeiffer.