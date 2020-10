Las condolencias de la "China" Suárez a Gimena Accardi por la muerte de su papá

Luego de una internación de varias semanas, Hugo, el papá de Gimena Accardi, murió por coronavirus. Y Eugenia "China" Suárez se expresó al respecto en redes sociales, rompiendo el enfriamiento de la amistad con su colega.

"Hugo querido, tantas charlas compartidas. No tengo dudas de que seguirás escribiendo por allá arriba. Descansa en paz. Gime, te abrazo", escribió en Twitter. Si bien la China y Gimena eran muy amigas, la relación se quebró después de la muerte de Santiago, hermano de Nicolás Vázquez y cuñado de Accardi.

"Se comportó de una forma que nosotros no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, muy triste, muy delicado, como fue lo de Santi", reveló la actriz. "No estuvo de la forma que lo esperábamos. Nosotros siempre estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas. Y la verdad que empezó a no contestarme los mensajes. Nunca más la vi, nunca más pudo hacerse un espacio para vernos".

Eventualmente, Accardi se arrepintió de haber hecho público el conflicto y señaló que lo hizo "porque el rumor que se corría era peor de lo que realmente había pasado, y no quería que la ensucien a la China con algo que era mentira".

Una lucha complicada

La muerte de Hugo Accardi fue revelada por Ángel De Brito en Twitter. Días atrás, Gimena había expresado su preocupación por la salud de su papá.

"Ahora que me volvió el alma al cuerpo puedo sentarme a escribir esto. Hace 11 días mi papá está internado por COVID positivo con neumonía bilateral, los últimos 7 días entubado en terapia y dormido, peleando entre la vida y la muerte", escribió en redes sociales.

Allí, la actriz expresó que su padre era "un tipo sano, deportista" que se sentía "muy joven" y no tenía problemas de salud previos. "Juega al fútbol con pendejos y muchas veces ganó el premio a la valla menos vencida porque ataja como los dioses y vuela en cada pelotazo cayendo al piso como un bailarín profesional", agregó.

Luego agradeció a los médicos y a todo el personal de salud que atendió a Hugo durante su internación, remarcando "su trato tan humano".

"Todo el grupo que estuvo a cargo fue maravilloso, profesionales de primera y muy empáticos. Gracias por esos llamados llenos de paciencia explicándonos todo con detalle, es muy angustiante no poder estar presente o cerca del que está internado en estas circunstancias y recibir sólo un parte por día desesperante. En estas circunstancias y recibir sólo un parte por día desesperante. Las horas se hacen eternas entre llamado y llamado", describió Gimena.