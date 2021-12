Las confesiones de Cinthia Fernández sobre Martín Baclini y la pelea que generó con su actual novia

El amor entre Cinthia Fernández y Martín Baclini se terminó hace más de dos años. Nunca se supo muy bien si el noviazgo tuvo un punto final por los celos que generaba en ella la amistad del empresario con Luciana Salazar. Si, en realidad, lo que hizo mella en la relación fue su paso como pareja por Bailando por un sueño. O si, el rosario, que es un soltero empedernido, no se bancó que su novia tuviera tres hijas. Sea como sea, la ex candidata a diputada volvió a hablar sobre su ex novio y generó mucha polémica.

La actual panelista de LAM, que terminará en pocos días, se encuentra en búsqueda de un nuevo proyecto laboral y se sube al escándalo para crear un golpe de efecto. El problema es que esta vez llevó las cosas demasiado lejos y causó una crisis entre Baclini y su actual novia, la odontóloga y especialista en medicina estética Inés Añó.

Todo comenzó en la cuenta de Instagram de Cinthia, donde sus miles de seguidores le ruega, día a día, que vuelva con Baclini. En ese punto, la bailarina abrió un espacio de preguntas y respuestas en sus historias y contó todo lo que vive por estos días con respecto a su ex. En la primera pregunta le consultaron si tenía novia y ella dijo que no. Luego otra seguidora le consultó si las canciones “tristes” que suele publicar tienen como destinatario a Baclini. Y ella lo confirmó.

De inmediato le hicieron una pregunta profunda: “¿Qué pasó con Martín?”. Y ella fue directa: “Está en pareja”. Lo llamativo es que a sus palabras le agregó un emoji de corazón partido, dando a entender sus sentimientos sobre el asunto. Y sumó: “Habla con mis hijas”. Para el final, dejó la respuesta más picante. Cuando le consultaron “¿Volverías con Martín?”, elle contestó: “Sí”.

Según allegados al rosarino, las publicaciones de Cinthia desataron una debacle entre él y su actual novia. Es que, a pesar del distanciamiento que Baclini quiso imponer, los mensajes de la panelista aparecen casi a diario en el teléfono del empresario. Y la paciencia de Inés habría llegado a su fin. Por eso le puso un ultimátum.

Tras las publicaciones de Cinthia, la odontóloga tiene la certeza de que la bailarina está haciendo todo lo posible para reconquistar a Baclini. Incluso, varios amigos del empresario dejaron entrever que existirían fotos y hasta videos subidos de tono que la ex candidata a diputada le habría mandado, aún cuando sabía que estaba junto a su actual novia.



Pero esta no fue la primera pelea que habrían protagonizado por culpa de Fernández. Todo comenzó a mediados de 2021. Después de dos años separados y con una relación que ellos denominaban como una amistad, Baclini blanqueó su romance con Inés. Y se lo contó a Ángel de Brito, quien lo dio a conocer en LAM.



“Anoche hablé con Baclini”, relató De Brito. Cuando las angelitas le preguntaron: “¿Está de novio? Nunca hablamos de su novia. Desapareció así como quien no quiere la cosa“, Cinthia atacó con todo: “¿Vos sabías que sale con la chica que le pone el botox?”. Eso hizo estallar de risas al panel. Pero en Santa Fe eso no causó ninguna gracia.

Tras las discusiones por lo que Cinthia contó ese día, Baclini decidió contar cómo se llevaba con su ex novia. La idea era apaciguar los ánimos con su actual pareja, de quien está muy enamorado. Por eso, en una entrevista, el empresario aseguró: "Hoy, estoy bien como estoy y creo que ella también. Ninguno de los dos está pendiente para volver, estamos bien así. Nos llevamos muy bien, hay tres criaturas en el medio que nos unen un montón... Pero después, a nivel hombre y mujer nunca más hablamos de eso".

Eso dejó un poco de paz en la pareja de Martín. Hasta que un día viajó a Buenos Aires para visitar a Charis, Bella y Francesca, las hijas de Cinthia con Matías Defederico. Desde que llegó hasta que se fue de la casa, la panelista se dedicó a publicar cada imagen en su cuenta de Instagram. Si el objetivo era que lo viera la novia de Baclini, lo logró. El empresario se fue en la madrugada, cuando todas dormían. Se había desatado una crisis.

Pero, a los pocos días, Cinthia volvió a hablar de su ex novio y se armó otra pelea entre Baclini y su actual pareja. En LAM, ella afirmó: “Es mi amigo, ahora la onda es decir ‘es mi amigo’. Me pasa que cuando viene y me abraza, porque me abraza pero no es mi novio y me pone tensa porque no sé qué hacer. No es que me relajo y me pasan cosas… Igual, lo recibo de entrecasa, pero me puse una calza divina que me marcaba la cola, ja, ja. Tenemos diálogo fluido”.

Hubo otra discusión. Pero, tras más de seis meses de noviazgo, Baclini y su novia siguen más juntos que nunca. A pesar de las publicaciones de Cinthia, la pareja ya tendría planeadas sus vacaciones en el Caribe y continuarían con unos días de descanso en Miami. Lejos, bien lejos de la bailarina que quiere reconquistar a Martín.