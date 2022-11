Las contundentes medidas de seguridad que puso Tamara Báez por las amenazas de L-Gante

Por miedo, por la inseguridad y por su ex novio, el padre de su hija. Tamara Báez vive actualmente asustada debido a las reiteradas amenazas que recibe día a día por parte del entorno de L-Gante.

El abogado de la joven, Juan Pablo Merlo, realizó una entrevista con A la Tarde, y habló sobre las medidas de seguridad que la ex novia del cantante de cumbia 420 tuvo que tomar no solo en su casa y con su intimidad, sino también en la vivienda de su propia madre.

"Las cámaras de seguridad que pusieron en la casa de la mamá de Tamara, ¿tienen que ver con un temor a algún ataque producto de amenazas?", comenzó preguntándole el periodista. A lo que el representante de la víctima respondió: "Sí, ellos decidieron por seguridad, por miedo poner cámaras y Tamara también había puesto cámaras en su casa del barrio después de que le entraron".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo dicho anteriormente hace referencia a un episodio que tuvo lugar el cinco de octubre, cuando supuestamente L-Gante habría ingresado a la vivienda de Báez y le robo su auto y un par de zapatillas. Lo cierto es que esta situación ocurrió en el medio de una disputa económica, ya que por parte de Elian, aseguran que la mujer le pide más plata de la que necesita y de la que él tiene obligación de darle.

El abogado de Báez también constató que la joven se encuentra muy asustada y angustiada no solo por ella sino también por su familia y por Jamaica, su hija. "Ella esta muy mal, todo esto la tiene afectada y más que nada tienen que pensar en la menor", concluyó Merlo.

Cabe recordar que hace una semana nada más, la ex pareja volvió a tener problemas por lo económico, dado que Tamara había denunciado que el cantante no le pasaba la cuota alimentaria necesaria para criar a su hija, y entre el pacto que habían hecho los abogados de ambos para fijar días y horarios de visita, no arreglaron esa cuestión.

En ese momento, el abogado de la joven dijo: “Hace dos meses que no le pasan un peso a mi asistida, ¿ustedes se olvidan que la nena tiene que comer?”. Y completó: “Jamaica tiene que alimentarse hoy, porque se queda sin vivienda y sin comida. Le mando mensajes todas las semanas y él no me contesta”.

A raíz de ésto, Elian le mandó a Tamara y a su hija algo que las "ayudaría", como si se tratara de una colecta para un jardín de infantes. Les llevo una caja de alimentos no perecederos para que pueda comer. “¿Con qué se paga la luz, la obra social y demás? Una vergüenza, la voy a mantener con fideos a mi bebé ahora”, relataba la joven.