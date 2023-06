"Las cosas no venían tan bien": Coty Romero confirmó su separación del Conejo tras los rumores de infidelidad

La pasión entre ellos fue la segunda que se despertó en la última edición de Gran Hermano, luego que desde el primer día Juliana Díaz y Maxi Giudici comenzaran su historia de amor en el reality. Pero la pareja que hacían la correntina Coty Romero con el cordobés Alexis "El Conejo" Quiroga, que creció al ritmo de mucho juego entre los dos, terminó en los últimos días, luego de un tironeo intenso que duró meses y que los llevó a situaciones altamente tóxicas.

La primera en romper el silencio fue Coty, quien dejó unas historias en su Instagram para hablar respecto a la separación y, de paso, también confirmarla. "¡Hola! Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación, les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros, pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor", escribió la correntina.

"No se dejen engañar con boludeces, jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí, lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas que sanar. Una locura tener que salir a aclarar esto. No voy a dar notas, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora, por favor no insistan, ahora no estoy bien. Agradezco el cariño de la gente y sé que voy a estar bien", agregó la ex GH, con respecto a las versiones que la señalaban como "infiel".

A partir de eso, la correntina se encargó de borrar todas las fotos en sus redes sociales en las que se la veía con su ex novio. Una decisión que deja en claro que más que sanar cosas, hay deseo de quemarlas. Sin embargo, las fuentes cercanas a ambos aseguran que fue ella quien tomó la decisión, ya que "El Conejo" quería mantener el vínculo afectivo que los unía desde octubre del 2022. Y esto se vio reflejado en que el cordobés no tomó la misma decisión de borrar el pasado de sus redes.

Al mismo tiempo, BigBang pudo comprobar con sus propios ojos que la situación venía muy tensa desde hacía algo más de tiempo. El viernes 9 de junio, los dos fueron como invitados a ver en el Teatro Broadway "Un plan perfecto", la obra que protagonizan Pedro Alfonso, Paula Chaves y Marcela Klosterboer, entre otros. Allí, en vez de sentarse juntos como tendrían que haberlo hecho en una situación normal, se pusieron a seis filas de distancia.

"¿Qué decirles? La decisión que se ha tomado. Las cosas no venían tan bien. Tenemos muchas cosas que pensamos distintas", comenzó diciendo "El Conejo" ante un streaming que brindó en Tronnk. "Coti decidió tomarse unos días con la familia y me pareció perfecto y lo más lógico. No quiere decir que se haya terminado todo", agregó, esperanzado.

Enseguida Quiroga comenzó a flaquear su aspecto y su voz se sintió más angustiada. "La semana que viene vamos a tener una charla. Hace dos semanas que no la veo, la extraño un montón", expresó antes de quebrarse en un llanto que tapó con su visera para que no se vean las lágrimas.

"La necesito mucho, pero también soy consciente de que si la está pasando mal o necesita tiempo. Voy a respetar esa decisión que ella ha tomado", indicó Alexis con la voz quebrada. "Me hace mal tenerla lejos, no poder verla, no poder abrazarla, es un calvario. La amo y la voy a amar muchísimo. La voy a extrañar toda la vida", confesó durante el stream.

También intentó llevar tranquilidad a los fanáticos y las fanáticas de ambos, y de la pareja, cuando aclaró que ni ella ni él fallaron y que lo que sucedió estuvo más vinculado a toda la exposición pública que vivieron, y que al salir nunca se acercaron a ningún espacio psicoanalítico para que les ayude a procesar todo el cambio que atravesaron sus vidas.

Lo cierto es que las toxicidades entre ambos dentro de la casa más famosa del país fueron moneda corriente, al punto de que ella llegó a manifestarle sus inseguridades hasta por su compañero Nacho Castañares, quien durante el reality había deslizado que no tenía problemas en tener relaciones con hombres.

Tampoco fue visto con buenos ojos por "El Cone" cuando Coty intentó seducir y provocar a Agustín Guardis para manipular sus votaciones. Por otro lado, vale recordar la inhibición que demostraron a la hora de tener relaciones sexuales en GH. Esto llegó a escalar a un punto en el cual Walter "Alfa" Santiago los cuestionó por no tener pruritos de hacerlo frente a ellos, sea de día o de noche.