Las dos bombas de Charlotte: qué dijo sobre la separación de Mariana Nannis y Caniggia

Charlotte Caniggia sorprendió por partida doble en la pista del Bailando, luego de que presentó formalmente a su novio y negó que sus padres, el ex futbolista Claudio Paul y Mariana Nannis, se encuentren separados.

"Yo hablo con mis papás todos los días, no están separados", afirmó la participante ayer por la noche en la pista cuando le tocó hablar con Marcelo Tinelli. Cabe recordar toda la polémica por la supuesta separación comenzó cuando la bailarina Mora Godoy reveló que el propio Pájaro le había contado de la separación de su mujer.

"En cualquier momento aparece una chica, tiene unas ganas de aparecer. Hay una chica que viajó con el 'Pájaro' a Brasil. Mariana está enojada con esa situación", le dijo Ángel De Brito en una clara referencia a Sofía Bonelli, una periodista de 26 años, a la que sindican como la "nueva novia" del ex futbolista y con quien estaría en el país limítrofe.

Visiblemente enojada, la mediática prefirió cambiar de tema y pasó a la segunda revelación de la noche: la identidad de su novio.

Roberto Storino Landi (34), su novio, al que ella llama simplemente Robert, hace seis meses que mantiene una relación con la mediática pero se mostraba esquivo a aparecer en las redes sociales.

Pero finalmente Charlotte decidió llevarlo al piso de Showmatch “Yo a veces le digo que lo amo. Él es romántico y yo no”, dijo entre risas, mientras Tinelli insistía que no podía creer la pareja que había elegido Charlotte. “¿Vos pensás que me como a feos? Me gustan los chicos serios. Boludos hay para tirar al techo”, lanzó, ocurrente.