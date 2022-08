Las duras denuncias de los hijos de Piñón Fijo: “Desapareció después del último maltrato”

En un abrir y cerrar de ojos, las risas se convirtieron en llanto y la diversión se transformó en desdicha en la vida de Fabián Alberto Gómez, popularmente conocido por su nombre artístico Piñón Fijo. El payaso está atravesando una crisis sentimental y familiar a raíz de la separación de su mujer. De hecho, esta ruptura provocó , perdió todo tipo de relación con sus hijos, Jeremías y Sol, hasta el punto de no poder ver a sus nietos. O al menos, así lo denunció el cómico infantil.

El propio Piñón publicó días atrás un contundente descargo manifestando que desde hace un tiempo que no puede ver a su nieta Luna. "Mi loquita hermosa. Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño", había publicado el cordobés sobre una imagen en la que se lo ve abrazado a la menor. Vale remarcar que su hija Sol fue mamá hace muy poquito tiempo de León y, según advierten desde su entorno, Piñón no lo conoce.

Enfurecida con su padre, Solcito Fijo, como es conocida la hija del cordobés, usó sus redes para expresar su postura respecto a la situación familiar y no dudó en cargar don dureza contra el artista infantil. Incluso, denunció haber sufrido "humillaciones crónicas" en manos del reconocido payaso y reconoció que disfrazó, ocultó y protegió a su padre "porque el amor incondicional de una hija a un padre fue más fuerte".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según explicó, decidió hacer su descargo debido a que Piñón optó por no salir a defender a sus hijos de "tremendas acusaciones gratuitas e injustas" que se vio obligada a desmentir. “El mal y dañino uso de mi hija en una publicación polémica, que necesariamente iba a trascender, requiere defensa. Pudo haber expuesto su cara para expresar su confuso lamento. Pero no, eligió la de mi pequeña de 5 años", escribió, furiosa.

Y siguió: "Este acto representa una señal más del orden de prioridades del que lo hizo, donde, como siempre, otorgó más importancia a sus intereses, por sobre los de sus nietos e hijos. Hace 8 meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos, en mi semana 32 de embarazo. Y fue el ultimo porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años".

En este contexto, Sol resaltó que en ningún momento le prohibió al humorista infantil ver a sus nietos. "Ante esa decisión de límites esperé algún gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros límites y condiciones, pero eso nunca existió, no apareció. Nació mi bebé y no apareció. En julio, León estuvo internado con bronquilitis aguda y tampoco apareció”, sostuvo la también actriz.

Además, enumeró la cantidad de veces que su padre se ausentó y alejó de la familia por decisión propia. Nació mi bebé y no apareció. En julio León estuvo internado con una bronquiolitis aguda y tampoco apareció. No es la primera vez que se aleja de todos, pero no obstante, siempre me las ingenié para que se siga viendo con Luna, fue algo que siempre defendí, a pesar de las diferencias de adultos...", dijo.

Y continuó: "Desde que nació mi hija Luna es que vengo haciendo todo lo posible en ser coherente con lo que digo y con lo que hago. Y en mi decir, esta la idea de criar a nuestros niños y niñas en entornos sanos y alejados de la violencia, expresada esta en todas sus versiones, donde el respeto, la lealtad y la comprensión sean los pilares que guíen mi accionar. Los vínculos familiares son importantes, y más que nadie los deseo".

En su descargo, Sol separó a su madre del conflicto y destacó que la separación nada tiene que ver: “No se trata de ningún problema de separación de mis padres. Siempre acompañé sus decisiones. Incluso hice un viaje con Fernanda, la nueva pareja de mi papá. Creo que es momento de sacar un poco de maquillaje, pero yo no voy a perder más tiempo valioso de mi vida y mi familia en hacerlo. La vida es sabia, y más tarde o temprano las verdades salen a la luz”.

Y como si esto fuera poco, le dedicó un contundente mensaje a su papá: "Creo que es momento de sacar un poco de maquillaje, pero yo no voy a perder más tiempo valioso de mi vida y la de mi familia en hacerlo. La vida es sabia, y tarde o temprano las verdades salen a la luz. Esas verdades no sólo son 'problemas familiares', son adjetivos de una personalidad no compatible con lo que deseo para mis seres más preciados".

Finalmente, explicó que disfrazó, ocultó y protegió a su papá durante todo este tiempo "porque el amor incondicional de una hija a un padre fue más fuerte". "O quizás porque la esperanza al 'cambio' siempre estuvo prendida hasta hoy. Estaré de por vida agradecida a él por todo lo aprendido arriba del escenario ya que eso me dio las herramientas que hoy tengo para poder defender mi propio proyecto. Como artista siempre fue santo de mi devoción como el de muchas familias. Pero hoy siendo adulta tengo la libertad de expresar que mi búsqueda va por otro lado, muy diferente a la suya", agregó.

Y sentenció: "Todas mis decisiones desde hace casi 6 años están pensadas en cuidar y respetar los derechos y la infancia de mis hijos, nada está librado al azar cuando de la salud mental de las personas que más amo están en juego. Sí al derecho de los abuelos, sí a la protección integral de las infancias. Sí a vínculos sanos y no especulativos. Sí a relaciones sinceras y verdaderas. Basta de sostener vínculos por el solo hecho de llevar la misma sangre, o por el que dirán. Tenemos una sola oportunidad para cuidar de los niños y niñas que alegran nuestras vidas. No quiero perder más el eje, me voy a enfocar en lo que vengo construyendo hace casi 6 años en lo personal y artístico....".

El descargo de Jeremías, el otro hijo de Piñón

Es realmente muy duro y triste recibir tantos insultos, maltratos, opiniones y veredictos sin ningún fundamento real. Les juro por lo que mas quiero que las cosas no fueron así. Nadie prohibió nada a nadie. Y si así él lo sintió creo que había y hay muchos caminos para conseguir su supuesto objetivo, ver a su nieta.

Algunos tan simple cómo agachar la cabeza y llamar por teléfono, golpear una puerta. Nunca sucedió. Le pareció mucho mejor la idea de subir una foto del rostro de una criatura de cinco años, obviamente asegurándose de tapar y cuidar el suyo. Hoy su defensa es que "se le fue de las manos". Eso si decidió comunicarlo puertas adentro, en privado.

Con esto no busco que dejen de insultarnos y castigarnos, porque sé perfectamente que seguirá sucediendo, solo que al momento de hacerlo piensen qué hay otra campana, otra versión de los hechos, totalmente distinta a la que se está exponiendo. No se queden con el titulo de que estamos enojados porque "papá se separó de mamá".

Hemos perdonado cosas realmente importantes, y lo seguiremos haciendo. Quizás la agresión se desvie para otro lado, como que todo lo que tenemos se lo debemos a él, que sin él no seriamos nadie. Eso siempre nos lo dejó en claro, así que lo tenemos súper presente.