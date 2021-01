Las escenas de sexo en Hollywood: Keira Knightley y la cláusula por la "mirada masculina"

Keira Knightley, figura de Hollywood, protagonista de la saga Piratas del Caribe junto a Orlando Bloom y Johnny Depp, anunció que no volverá a rodar una escena de sexo si el director de la película es un hombre. Si bien advirtió que no descarta seguir haciendo escenas sin nada de ropa, aclaró que ya no se siente cómoda al desnudarse frente a la mirada masculina. “Es en parte por vanidad y también por la mirada masculina”, dijo.

Según explicó en el podcast Chanel Connects, le incomoda exponer su cuerpo en el set de rodaje desde el nacimiento de sus dos hijas: Edie, de 5 años, y Delilah, de 1. “Soy demasiado vanidosa y mi cuerpo ya tuvo dos hijos, así que preferiría no pararme desnuda frente a un grupo de hombres. Me siento muy incómoda ahora tratando de retratar la mirada masculina”, señaló la actriz de 35 años.

Al mismo tiempo, sostuvo que si bien no tiene un veto absoluto contra los desnudos, ya no le interesa participar en esas escenas de "sexo horribles en las que estás toda engrasada y todo el mundo gruñe”. Por esta razón, la estrella británica comenzó desde 2015 a agregar una cláusula de “no desnudez” a sus contratos cinematográficos. "Me siento muy incómoda ahora con la mirada masculina", explicó.

Knightley admitió que en ocasiones entiende que una escena de sexo “podría quedar muy bien en la película”, pero manifestó que para ello “solo se necesita a alguien que sea atractivo” y pueden contar para esas secuencias con otra persona que no sea ella. "Aunque hay momentos en que pienso: 'Claro, puedo ver cómo funcionaría esta escena de sexo en la película y básicamente necesitás a alguien que se vea sexy'", detalló.

Y agregó: "Pueden usar a otra persona. Soy demasiado vanidosa y mi cuerpo ya tuvo dos hijos, así que preferiría no pararme desnuda delante de un grupo de hombres. Si estuviera actuando en una historia sobre el viaje de la maternidad y la aceptación del cuerpo, siento que tendría que ser con una directora mujer". Finalmente, explicó que estaría dispuesta a aparecer en una escena erótica siempre que enriqueciera desde una perspectiva artística la historia.

En caso contrario, se abstendrá. Ah, eso sí: deberá ser una cineasta la que pretenda contar la historia. “Si estuviera haciendo una historia sobre el viaje de la maternidad y aceptación corporal, entonces sí, estaría dispuesta a explorar eso con una mujer que lo entendiera”, señaló. Actualmente, la actriz apareció en “Misbehavior”, una comedia dramática sobre el concurso de Miss Mundo 1970 y el movimiento de liberación de la mujer.