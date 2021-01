Las fotos de Diego muerto y el estallido de Gianinna: "¡Esas sí las difundiste, la conch... de tu madre!"

Gianinna Maradona volvió a descargar su bronca en las redes sociales. A dos meses de la muerte de Diego Maradona, la hija menor de Claudia Villafañe estalló al darse cuenta de que Instagram había borrado el emotivo posteo que le dedicó días a tras a su madre con motivo de su cumpleaños y recordó la filtración de imágenes del cuerpo del "Diez", que se viralizó sólo horas después de su velorio en Casa Rosada.

Cuatro días atrás, la diseñadora de moda utilizó Instagram para celebrar el cumpleaños número 59 de la "Tata". "¡Feliz vida a quien me dio la mía! Te amo, te admiro, te agradezco, te perdono y te celebro. Mi faro, mi sostén, mi aeropuerto, la mamá de mis amigos, la Tata de Benja, la que resiste archivo", escribió y acompañó el posteo con dos imágenes en las que se la puede de ver de pequeña junto a su mamá en la playa y una pileta.

En las últimas horas, Gianinna ingresó de nuevo a su perfil y notó que la red social había borrado el mensaje. "Tu publicación infringe nuestras normas comunitarias. Creamos estas normas para apoyar y proteger a nuestra comunidad en Instagram. Publicación eliminada por incluir desnudos de menores", fue la explicación que recibió la hija de Maradona.

Indignada, la hija del "Diez" recordó la viralización de las fotos que le sacaron al cuerpo de su padre cuando se encontraba en la casa funeraria. "Esto es un chiste, ¿no? Bien que las fotos de mi papá las difundiste por todos lados. Instagram, la conch... de tu madre", se quejó en una de sus historias.

Esta no es la primera vez que Gianinna habla de las morbosas imágenes que circularon por WhatsApp y luego en algunas redes sociales del cuerpo de su padre. Fue a principios de enero, en el marco de un cruce con un seguidor del ex futbolista que la acusó de no haber permitido una despedida masiva.

“Había que tomar una decisión y la tomé yo cuando empezaron a revolear cosas y lamentablemente él no podía seguir ahí, en esas condiciones, no se lo merecía. Yo no me iba a mover de su lado y la seguridad me pedía que me vaya adentro. Así no, me voy pero con mi papá”, señaló la hija del astro en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

“Atrás de un ídolo hay una familia, eso es lo que a varios les cuesta aceptar”, agregó. “Cada vez que pasaba un grupo era llorar con ellos, le/nos gritaban cosas que realmente te emocionaban”, explicó, y recordó una anécdota particular. “Un chico tocó el himno con la armónica y realmente fue muy fuerte. Mi hijo estaba ahí y ver la emoción en la despedida de su abuelo fue un montón”.

Por dejarlo un rato solo salieron esas fotos horribles”

A continuación, la diseñadora de moda contó cómo se tomó la decisión de suspender el velatorio. “Querían que dejemos a mi papá tres días. Tres días sin dormir no íbamos a estar ahí, y tampoco lo íbamos a dejar solo”, escribió la menor de las hijas de Diego y Claudia, quien recordó el repudiable incidente en la cochería de Villa Crespo: “Por dejarlo un rato solo salieron esas fotos horribles”.