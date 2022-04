Las fotos de Nico Furtado "post sexo" con la "China" que prueban el affaire y cómo se enteró Vicuña

En octubre del año pasado, pocos días después de que Wanda Nara hiciera público el affaire entre Eugenia "la China" Suárez y Mauro Icardi, la ex Argentina, tierra de amor y venganza se vio envuelta en otro escándalo de cuernos: la relación clandestina que mantenía en paralelo con el actor uruguayo Nicolás Furtado, quien en ese momento también se encontraba en pareja. Si bien el vínculo siempre fue negado por ambos, ahora aparecieron las fotos que prueban el encuentro íntimo que mantuvieron el día que la actriz "inauguró" la casona que Benjamín Vicuña compró en Pilar con la intención de "darse una nueva oportunidad".

"Nico siempre negó haber estado con la 'China' Suárez. Hay pruebas de esa fatídica noche en la que Benjamín Vicuña clavó la firma (de la escritura) y le da la casa a la 'China'. Porque después hubo una fiesta, ¿y quién pasó la noche en esa casa y están las pruebas? El querido Nico Furtado", aseguró la periodista Karina Iavícoli, quien hizo públicas las historias cruzadas que comprueban que el actor se quedó en la casona y pasó la noche con Suárez.

Las imágenes responden a las historias que tanto Furtado como la "China" publicaron el "día después" de la fiesta de inauguración. "Hay dos fotos. Una la sube la 'China' a sus historias agradeciendo algún chivo (era la alfombra del living). Y la foto posterior es la del señor Nico Furtado, tirado, agotado, después de haberlo hecho; y se ve que era el mismo lugar", resaltó Iavícoli.

Según pudo confirmar BigBang, Vicuña -quien por ese entonces pensaba que atravesaba una crisis más con la "China" y no una separación- se enteró de lo que había sucedido y no dudó a la hora de encarar a la madre de sus hijos menores: Magnolia y Amancio. Lo cierto es que Vicuña intentaba reconciliar la situación y apostar una vez más por una reconciliación. Sin embargo, cansada por los desplantes, habría sido la "China" quien, antes de partir a Madrid, le habría espetado un durísimo: "Ya no te amo".

Antes de la lapidaria definición de la actriz, Vicuña y ella habían acordado que "trabajarían" para recomponer la relación. Pero todo se quebró cuando el chileno se enteró de que Furtado no sólo fue uno de los invitados a la "Inauguración de la casa" que él mismo había pagado, sino que además se habría quedado esa noche a dormir. De acuerdo a lo consignado por la periodista Paula Varela, la última crisis comenzó después del nacimiento de Amancio. "Ellos venían mal. Vicuña había descubierto la infidelidad de la 'China' con Nico Furtado. La 'China' le dijo: 'Bueno, me voy a poner las pilas; corto'. Luego, se entera de que ellos siguieron".

"Ese día, la discusión fue: 'Dijiste que te ibas a poner las pilas, que se terminaba todo. Te compré la casa para arrancar de nuevo, arrancar de cero y seguís con este pibe'", aseguró la panelista televisiva que el chileno le habría espetado ya agotado por los idas y vueltas a la madre de sus dos hijos menores. La reacción de la "China" fue terminal. "Ya está, me cansé; no me importa nada. Me voy a Madrid, hacé lo que vos quieras", le habría contestado antes de armar las valijas y partir junto a sus tres hijos rumbo a Madrid. "Ese 'hacé lo que quieras' fue el posteo de 'estamos separados' que la China ninguneó atrozmente", reforzó la periodista.

Y es que, para sorpresa incluso de la "China", fue Vicuña quien el 20 de agosto anunció a través de una escueta historia de Instagram que su relación con Suárez había llegado a su final: "Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias".

Pero, ¿por qué se cortó solo Vicuña a la hora de confirmar la separación? Fue a través de la niñera con la que la "China" viajó a España. "Ella le contó que Eugenia salía todas las noches y que se había vuelto a encontrar con Furtado. Ese fue el punto definitorio de Benjamín para terminar de entender que ya no había más nada que hacer", aseguraron desde el entorno de la pareja. Sin embargo, Vicuña viajó al Viejo Continente semanas más tarde y se jugó la última bala: "Durante ese viaje, él le planteó que quería seguir intentándolo, pero la que se puso firme fue Eugenia".