Las fotos del lujoso departamento de Río de Janeiro en el que vive Juan Darthés

Hace dos años y medio, luego de que ser denunciado por violación por la actriz Thelma Fardin, Juan Darthés se radicó en Brasil, país del cual tiene nacionalidad.

Si bien su domicilio legal se encuentra en San Pablo, el equipo de investigación del programa televisivo brasileño Domingo Espectacular lo encontró en Río de Janeiro.

Allí, el actor se aloja en un lujoso departamento de 500 metros cuadrados en el barrio de Barra de Tijuca, frente al mar. De acuerdo a lo revelado en Intrusos, está ubicado en una torre, tiene piscina interna, balcón terraza de grandes dimensiones, accesos privados, seguridad las 24 horas y cochera individual, entre otras amenities.

El actor comparte el departamento con su esposa, María del Carmen Leone, y sus dos hijos, Gianfranco y Tomás. Si bien cultiva un bajo perfil, usualmente deja su hogar para hacer trámites, tomar algo en un bar o hacer ejercicio en la playa.

Días atrás, el periodista Roberto Cabrini se contactó con él a través del portero eléctrico de su edificio y por vía telefónica. "Solo quiero decir que finalmente me voy a poder defender. Desde el comienzo estoy a disposición de la Justicia brasileña", señaló Darthés. "A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron, y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida".

“No hice nada de lo que me acusan, soy inocente", agregó. "Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca".

El abogado del actor, Luiz Antonio Nazareth, también habló con Domingo Espectacular asegurando que su cliente "no es un fugitivo en Brasil, es un ciudadano".

"Actuó como actuó en Argentina durante muchos años y regresó a su país natal. E informamos a la Policía Federal que él se encontraba a disposición de la Justicia brasileña", agregó.

Vale recordar que el viernes 16 de abril se conoció que la acusación del fiscal fue aceptada por el juez federal de Brasil, quien decidió la la apertura del juicio contra Darthés. Así, la denuncia iniciada por Fardín en Managua se encamina a lograr un proceso formal.