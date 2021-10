Las graves fallas de seguridad que se encontraron en el set y la decisión de Alec Baldwin tras la tragedia

Tras la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, ocurrida después de que el actor Alec Baldwin disparara un arma durante la grabación de la película "Rust", los investigadores se presentaron en el set de filmación, donde encontraron que varias cosas estaban fuera de lugar y que la seguridad no era la indicada.

Si bien hasta ahora no se sabe a ciencia cierta cómo y por qué ocurrió esta desgracia, lo que sí está claro es que quien disparó fue el conocido actor, y que dos personas resultaron heridas, pero que uno de los miembros del equipo directamente perdió la vida. Se trata de Hutchins, mientras que el director de del film, Joel Souza, ya fue dado de alta.

Ante la policía, cuando le tomaron declaración, Souza explicó que Baldwin estaba desenfundando un revólver y apuntando a una cámara durante el ensayo en el set de “Rust” cuando el arma se disparó y alcanzó a la directora de fotografía en el pecho.

“Joel declaró que tenían a Alec sentado en un banco de la escenografía de un edificio de la iglesia, y que estaba practicando un desenfunde cruzado. Joel dijo que estaba mirando por encima del hombro de (Hutchins), cuando escuchó algo que sonó como un látigo y luego un fuerte estallido. Joel entonces recuerda vagamente que (Hutchins) se quejó del estómago y se echó las manos a esa zona. Joel también dijo que Hutchins comenzó a tambalearse y la ayudaron a tumbarse”, contó una fuente cercana al equipo de grabación.

Lo que trascendió hasta ahora respecto a la investigación da cuenta de que las cosas en el set de grabación no estaban bien. De hecho, según las primeras informaciones, había graves fallas de seguridad. Una de ellas tiene que ver con que la pistola que usó Alec Baldwin había sido utilizada antes por los miembros del equipo fuera del set “para divertirse”.

Múltiples fuentes relacionadas con la producción de la película dijeron a TMZ que el arma fue disparada en reuniones fuera de horario, lo que podría explicar cómo una munición real terminó en la cámara del arma, algo que nunca debió suceder.

Además, antes de que el actor apretara el gatillo disparando mortalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins, el arma pasó por las manos de otras dos personas: la jefa de armas y un ayudante de dirección.

Según la declaración oficial, la jefa de armas Hannah Gutiérrez había colocado tres pistolas para usar en la película en un automóvil gris que, debido a las restricciones de la pandemia, se mantenía fuera de un edificio parecido a una iglesia donde se estaba rodando el western “Rust” en Nuevo México. El ayudante de dirección Dave Halls agarró una y se la llevó directo a Baldwin para filmar la escena del tiroteo.

Incluso, semanas antes del accidente, Gutiérrez admitió en una una entrevista que no se sentía preparada para el puesto. “Estuve a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada, pero al hacerlo, todo fue muy bien”, había declarado en una entrevista en el podcast Voces del Oeste el mes pasado.

Por otro lado, se supo también que horas antes del rodaje del jueves, día en que ocurrió la tragedia, varios miembros del equipo abandonaron la producción en protesta por lo que consideraban condiciones deficientes y trabajo no remunerado, informó el diario Times.

Si bien todavía restan investigar muchos detalles para saber cómo un arma cargada llegó al set, lo que trascendió es que Baldwin está devastado por la muerte de su compañera, y que decidió cancelar todos su proyectos y retirarse de la exposición pública.

Además, tras el disparo, tuvo que recibir atención psicológica luego de darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. “Todo el mundo sabe que esto fue un accidente, pero está devastado”, agregó una persona cercana al actor en diálogo con el medio People.