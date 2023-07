¿Las hermanas sean unidas? el detrás de la conflictiva pelea entre Cande y Mica Tinelli

La frase más famosa del Martín Fierro, esa que dice que "los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera", parece estar poniéndose a prueba en la relación de las hijas mayores de Marcelo Tinelli. Es que mientras que Micaela estuvo en un viaje familiar en Miami viendo el debut de Lionel Messi en el Inter, Cande presentó Quiero verte, su single junto a su recién reconciliado novio, Coti Sorokin. E

Esta actitud, y la vuelta del músico a su vida, serían las razones por las que las chicas están peleadas. El primer indicio claro de esta nueva rivalidad es que ambas se dejaron de seguir en Instagram, tal como descubrió Juariu. Esta particularidad que llamó la atención de la periodista especializada en redes sociales fue el puntapié inicial de una bola de nieve que descubrió las diferencias entre las dos hijas del gerente de programación de América TV.

Por un lado, Mica se encargó de postear las fotos en las que estuvo con su padre, el resto de sus hermanos, Juanita, Francisco y Lolo, y su tío Luciano "El Tirri" Giugno, en el primer partido oficial del rosarino en la MLS, donde metió un golazo de tiro libre. Al mismo tiempo, Cande manifestó su tristeza porque parte de su familia no estuvo en un día tan trascendental para ella.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Esta ausencia despertó que un seguidor le pregunte si a ella le había afectado. Y Cande, sin vueltas, afirmó: "Me da tristeza, pero respeto las decisiones del otro. Estuvo mi mamá y las personas a las que les importo de verdad. Eso ya es suficiente". Minutos después y tal y como publicó Gossipeame, Lele borró la respuesta que generó cierto fastidio en el núcleo familiar del hombre de Bolivar.

Marcia "Pochi", la periodista detrás de la cuenta, también habló con Cande y le preguntó respecto al conflicto que se inició con su hermana. "Me dijo que eran peleas de hermanas, no me lo negó, pero tampoco le dio mucha entidad, entiendo que es algo del momento porque siempre fueron muy unidas", aseguró

Mientras tanto, Cande reflejó lo importante que fue para ella este debut, en un posteo vestida de novia en su Instagram. "'Quiero Verte' es mucho más que una canción. Es mucho más que un video. Son muchas emociones juntas, tanto positivas como negativas. Es la vida misma, es el aprendizaje del error, es la lucha por lo que uno ama. Es trabajar día a día uno mismo y con el otro", escribió Cande.

"Las relaciones se trabajan. Si amas a alguien, no bajes los brazos. Trabajen juntos para construir algo hermoso. Algo que no se puede poner en palabras. Algo que los de afuera no entiendan. Que te traten de loco, a veces está bueno. Olvídense de todo y amen mucho. Es lo único que importa. Gracias a todo el equipazo que trabajó con tan buena energía y predisposición para que esto salga así de hermoso", concluyó la novia de Coti en su publicación.

La definición es un palo para la otra razón que suena en los rumores del por qué de la distancia. La separación entre Sorokin y Cande habría abierto heridas que todavía no se curaron en la familia de ella. Si bien es cierto es que no existe una confirmación real al respecto, la respuesta de Coti a la publicación de su pareja abrió ciertas dudas al respecto.

"El amor y el arte son la misma cosa. Compartirlo con vos es mi profunda felicidad. Lo que digan me la suda bien sudada, de la cabeza al juanete. Habla más de los demás que de nosotros, mi amor. Sólo el amor alumbra lo que perdura. Sólo el amor convierte en milagro el barro", escribió el músico.

Desde el otro lado de la incipiente grieta familiar, Mica también tuvo que dar una declaración pública respecto a la rivalidad. La empresaria subió una foto de ella con su hermana Juanita en el estadio y un seguidor le escribió con la intención de meter el dedo en la llaga. "Me da mucha tristeza que prefieras estar ahí y no acompañando a Lelé", acusó el perfil de Instagram.

Micaela no dudó en responder al comentario que ya había sido escrito en la publicación, para intentar que esa bola de nieve no siga rodando y creciendo. "Este viaje estaba planeado hace bastante ya. Si no sabés cómo son realmente las cosas, please no opines, gracias", respondió la hija de Marcelo.

Están las razones públicas de la pelea, y también las que no se cuentan. Lo cierto es que no existe indicio para afirmar que sean enfrentamientos pasajeros. Si el enojo es por una ausencia que estaba planificada, quizás pueda entenderse, pero seguramente no va ser lo mismo si es porque están en contra de su relación. Son motivos que suelen generar largos distanciamientos.