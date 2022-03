Las hermanas sean unidas: la nueva vida de Mica Tinelli en México y la reacción de Cande

Muchas veces el amor es darlo todo. Jugársela, vivir el día a día y animarse. Y eso hizo Micaela Tinelli, la mayor del Clan. Primero anunció en Instagram que se mudaría a México para seguir al jugador Lisandro "Licha" Lopez. Y ahora ya la vemos instalada con su novio, quien llegó hace un mes a tierra azteca para desempeñarse en los Xolos de Tijuana. "Nuevamente juntos", escribió Licha junto a su primera selfie con Mica desde dónde construirán su nuevo hogar. Y al observar a su hermana viviendo en México, Cande, que es muy cercana a la diseñadora, se mostró vulnerable. "Ya te extraño mucho", posteó a través de sus stories de Instagram con una foto de su hermana.

Micaela Tinelli y la despedida familiar

Mica se despidió de su familia de una manera cálida con mamá y papá juntos de alguna manera. Porque ni bien se confirmó el pase de López, la hija de Marcelo Tinelli debió rearmar su vida y sus actividades, además del viaje que ya tenía pautado con su padre y sus hermanos, motivo por el que están separados desde entonces. Además, la joven diseñadora mostró desde sus redes sociales la despedida familiar que le organizó su madre Soledad Aquino, junto a toda su familia, donde no faltó nadie. Ni siquiera Marcelo que, aunque hace muchos está separado de la madre de Mica y Cande, celebró el encuentro familiar desde un mensaje que dejó en el posteo de Aquino.

"Qué lindo verlos a todos juntos!! Hermosa familia Sole!!!", escribió, y sumó cuatro corazones rojos, como símbolo de la familia que siempre serán a pesar de haber seguido caminos distintos. Luego, después de la reunión familiar, por la noche Mica se fue bailar y tomar unos tragos a la fiesta de la Bresh, seguramente también para decirle Adiós a Buenos Aires.

Cómo empezó la historia de amor entre Mica Tinelli y Licha López

"Esta historia empezaba hace un año justo. 9 de Junio (2020) para mi, 10 de Junio para Lichi, que estaba en Italia en ese momento de vacaciones. Lo primero que quiero contar, es que a mi en enero de ese año, ósea del 2019, una persona que para mi tiene una energía muy hermosa y muy especial, me dijo : tu gran amor está en otro país 👉🏼A lo que yo me quedé 🤔😨😳🤯🙄 pensaba, pensaba y pensaba, y me parecía imposible. Licha llegó a fines de ese mismo mes, a Argentina, después de jugar varios años en Europa (pero yo todavía no lo sabía 🙈) El 9 de Junio, fue el día de la gala de los Martin Fierro, en donde fuimos con mis 4 hermanos a entregarle un premio muy importante a papá , fue un momento hermoso ❤️ Alrededor de las 23hs me llega un mensaje por Instagram , justo lo veo en las solicitudes de mensajes que tenía, diciéndome algo lindo ☺️💕 yo desconocía totalmente a esta persona , chusmeé un poco el perfil , vi que decía que jugaba en Boca (que justo😅) , le pregunté a mi hermano Fran que estaba ahí conmigo, le digo: quien es este chico? Y me cuenta que lo habían traído hace poco a jugar acá a Argentina", relató en sus redes Micaela.

Y completó: "Bueno cuestión, le respondí el mensaje y ahí empezamos a hablar . Es muy loco pensar que yo no sabía absolutamente nada de él , no lo conocía , nunca había escuchado su nombre (sumado a que soy bastante chota con el tema de los nombres en el fútbol ) , y no teníamos a ni una sola persona en común. Asique ese mensaje fue el comienzo de todo ✨ Él volvía de sus vacaciones en Europa y enseguida empezaba la pretemporada. Asique estuvimos hablando como dos semanas , hasta un sábado que el salía y ese fue el día en que habíamos quedado en vernos. Me invitó a comer a su casa , yo estaba bastante nerviosa y a su vez, no tanto , cosa que me parecía rara por mi forma de ser . Estuvimos horas y horas hablando, sin exagerar, unas 7 horas habrán sido seguro , nos reímos mucho también. Y bueno, ahí empezó todo".