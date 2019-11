Las hijas de Zloto y el mensaje feminista de la Negra: las perlitas de los Martín Fierro de Radio

Con el hotel Alvear Icon de Puerto Madero, los Martín Fierro de la radio comenzaron su ceremonia a las 21.30 de la noche del sábado, con la conducción de Julieta Prandi y Gustavo López.

El menú del Martín Fierro Radio pic.twitter.com/vrgRZCJLiU — Tartu (@TartuTV) November 10, 2019

Los invitados fueron más de 400, para quienes se preparó un menú con entradas basadas en pescados y mariscos (trucha, salmón ahumado, pulpo y langostinos), un plato principal de cordero patagónico, y macarons de frambuesa con helado como postre. Trece cocineros al mando de Darío Giorgieff, chef principal del Alvear Icon, trabajaron en el evento.

Conocé el menú de los Martín Fierro de Radio 2019 #EnVivo #MFRadio2019 pic.twitter.com/LCZRZIe3MV — América TV 📺 (@AmericaTV) November 9, 2019

Emoción y homenajes: el momento del recuerdo a Zlotogwiazda

Era obvio que el reciente fallecimiento de Marcelo Zlotogwiazda iba a marcar la ceremonia y efectivamente determinó el gran momento emotivo de la noche. El periodista formaba parte de la terna Mejor programa periodístico vespertino de FM con su ciclo El horno está para bollos (Radio con Vos) y ganó el premio.

No sólo subieron a recibirlo sus compañeros, sino también sus hijas Iara e Ivana. "Nosotras no queríamos estar acá y no tendríamos que estar acá, tendría que estar él y contarles lo que significaba este programa. pero nos convencieron de que vengamos a decirles qué era para él hacer periodismo y estos últimos meses desde que empezó en Radio Con Vos intentó definirnos de distintas formas lo que sentía cuando iba a trabajar", expresó Iara entre lágrimas.

"Nos hubiera gustado recibir el premio en otras circunstancias, pero todo lo que dejó Zloto es bueno, por su compromiso y profesionalidad", agregó su compañero radial Patricio Barton. "Nunca atendió el maxikiosco de la grieta, no porque no la conociera o no tuviera posición tomada, sino porque sabía que en ese maxi kiosco de la grieta no se puede ejercer el periodismo de manera profesional".

Otro de los homenajeados fue Fernando Peña, a 10 años de su muerte. Allí, Lalo Mir lo describió como "desmesurado y profundamente sensible" y recordó cómo lo descubrió mientras el uruguayo trabajaba como tripulante de cabina de pasajeros de American Airlines y, a veces, tomaba el personaje de la azafata cubana Milagros López para hablarle a los pasajeros.

El momento de las mujeres

Nora Perlé, por su parte, recibió un Martín Fierro especial a sus 60 años de trayectoria radial. "Yo sabía de esto, pero estoy tan conmovida, uno no sabe qué va a pasar", agradeció desde el escenario. "Siempre vi un poquito de lejos este momento, el de los homenajes, llenos de aplausos y afectos. Es una mezcla de alegría y tristeza".

"Juventud acumulada es la que yo tengo. En enero cumplo 82 años y uso pollerita transparente, tengo perfume detrás de las orejitas y algún piropo de algún escuchador. A mí no me van a agarrar así nomás", agregó con picardía.

Finalmente, otra gran mujer de la radio argentina también tuvo su gran momento: Elizabeth Vernaci se llevó el Martín Fierro de Oro por su trabajo en el programa La Negra Pop de FM Pop. "No lo puedo creer. Era hora de que le tocara a una mujer", celebró la conductora.