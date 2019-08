Las horas más duras de Mirtha Legrand: el mensaje a Josecito y por qué no fue al entierro

Mirtha Legrand despidió los restos de su hermano mayor, Josecito, quien falleció el sábado a los 93 años después de permanecer varias semanas internado en el CEMIC por un cuadro de neumonía infecciosa. La conductora suspendió la emisión de sus dos programas y se mostró devastada en el velorio, que tuvo lugar en el ENERC.

“Se fue un grande”, fueron las escuetas palabras que dio a los medios apostados en el lugar. La “Chiqui” llegó acompañada del empresario textil Héctor Vidal Rivas. Vestida con un riguroso luto, se mostró muy quebrada y lloró antes de subirse a su auto.

El entierro de José Martínez Suárez tuvo lugar este mediodía en el Cementerio de la Chacarita. Se hicieron presentes los amigos más íntimos del director, así como su familia: estuvieron sus nietos, bisnietos y sus hijas: Alejandra y Fernanda.

La ausencia de la “Chiqui” fue entendible. Con 92 años, la conductora decidió no asistir al entierro y se refugió en la intimidad de su departamento del barrio de Palermo. La acompaña su hija, Marcela Tinayre. “Está muy atravesada por la situación, es un dolor muy grande; tanto para ella, como para Goldie”, precisaron a BigBang desde el entorno familiar.

Están absolutamente desoladas, no paran de llorar"

En efecto, “Goldie” tampoco fue al entierro de Josecito. “Se quedó en su casa porque no se sentía bien”, advirtieron. “Tanto Mirtha como Goldie están absolutamente desoladas y no paran de llorar. Si bien la salud de Josecito estaba mal, es un golpe muy duro para ellas. No terminan de asimilarlo”.

