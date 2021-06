Las mentiras de "Pampita", el nombre de su beba y las duras condiciones de Vicuña por "la China"

En las últimas horas, fue Marcelo Tinelli quien deslizó cuál será el nombre que Carolina "Pampita" Ardohain y su marido, el empresario gastronómico Roberto García Moritán, eligieron para su primera beba.

Pese a que la modelo había jurado que ni siquiera se lo iba a contar a sus hijos porque quería que fuera una sorpresa para todos, lo cierto es que ya se sabe -de acuerdo a la información del propio Tinelli que no fue desmentida por la modelo que se encontraba junto a él cuando lo anunció- que se llamará Antonella.

Pero eso no es todo. Dos semanas atrás, "Pampita" dio una entrevista a la revista Hola en la que reveló los detalles del parto que tiene preparado y aseguró que puso como condición que ni siquiera se pase música en el quirófano porque quería "vivir al máximo" y "en tranquilidad" el primer encuentro con su hija.

"Quisiera que al momento del parto haya silencio, que todos los que estemos ahí estemos conectados. Son cosas mínimas que no tienen nada que ver con la salud, porque eso sí, lo quiero todo: estar en una clínica y usar anestesia. Entiendo que muchas quieran sentir ese momento con todo y no usan ese recurso, admiro a las que lo hacen. Todo es válido", había asegurado.

¿Qué pasó ahora? Al parecer, la modelo accedió a la condición que le puso la productora que graba el reality show de su embarazo de permitir el acceso de las cámaras al momento del parto, algo que no iba en línea con lo que ella misma aseguró que quería para su alumbramiento.

En el reality, que será similar al que Luciana Salazar realizó con motivo del nacimiento de Matilda, también participarán los hijos que la modelo tuvo con Benjamín Vicuña: Bautista, Beltrán y Benicio. Sin embargo, el chileno sólo accedió a que los menores participen de dos episodios y puso exigencias a la hora de la exposición de la intimidad de la familia ensamblada que entabló con Eugenia "la China" Suárez.

"Una de las condiciones fue que se cuidara mucho qué cosas se decían durante la participación de los chicos. Son chicos, no se los puede guionar, pero Benjamín le pidió a Carolina que si mencionaban a su mujer (por la "China"), a Rufina o a sus otros hijos (Magnolia y Amancio) esas alusiones fueran eliminadas en la edición", precisaron desde el entorno del chileno.

Vicuña, en tanto, también se negó a participar del mismo. Un dato no menor: la productora del reality no se quería perder el momento en el que el chileno le tocara el tiembre a la modelo para entregarle a sus hijos (como suele suceder cada semana). Según lo que pudo saber BigBang, la modelo intentó convencerlo, pero el chileno respondió con un intransigente no.