Las millonarias cuentas de Diego: batalla por el botín Maradona y las causas contra Claudia

Tras la muerte de Diego Armando Maradona, comenzó una fuerte disputa entre herederos del "Diez", por parte de sus cinco hijos, sus hermanas y su abogado Matías Morla.

Según contó este lunes a la noche Mauricio D'Alessandro, quien representa a Morla, a pesar de que su cliente "está dolido" por no haber podido ir al entierro del ex futbolista, lo cierto es que piensa reclamar lo que le toca, ya que la participación de Morla en los negocios del ex DT se hacía por pedido y con consentimiento de Diego

"Yo le he dicho que algunas de las cuestiones en que el se metió, tiene que ver con que era el mandatario de Diego. Tiene audios donde él le ordenaba cosas, que tal vez hoy habría que dejar de lado", comentó el letrado.

Ante la pregunta de los panelistas de Intratables, D'Alessandro comentó que al momento de su muerte, Maradona tenía 4 cuentas en el exterior, y que aunque tres eran exclusivamente del ex deportista, la cuarta pertenecía en un 50% a Morla.

"Esas cuentas tienen fondos líquidos, que si hoy se juntaran los cinco herederos y firmaran, hoy se podría retirar el dinero", expresó el abogado, quien además aclaró que no hay propiedades en ninguna parte del mundo a nombre de Diego, pero que sí existen sociedades.

De igual modo, el letrado explicó la controversia que hay en relación a las "marcas Maradona", tales como "Diego Maradon", "La mano de Dios" y "Diegol", que son propiedad de Sattvica S.A, una firma que pertenece en un 50% a Morla y en un porcentaje similar a su cuñado, Maximiliamo Pomargo.

De hecho, D'Alessandro contó que fue Maradona quien legó, mediante firma de escribano público, el derecho de propiedad de las marcas. El acta se firmó en Dubai y degún el abogado, el ídolo tomó esa decisión para "defenderse de los piratas" que podrían llegar a utilizar su nombre con fines económicos.

Por otro lado, en medio de la guerra por el dinero, por otro lado en Estados Unidos continúa aún abierta la causa que inició Diego por los supuestos departamentos que Claudia Villafañe le robó, aunque tras su muerte, hay chances de que las demandas se cierren.

"Se descubrieron tres departamentos de Claudia Villafañe y sus hijas en Miami, y Diego se lo tomó a mal. Ahí empieza la demanda. Pero el juez de Miami, el día que Maradona muere, da a conocer un comunicado y le da plazo a alguien que represente a Diego hasta febrero", contó Javier Ceriani desde Los Ángeles en diálogo con Implacables.

"Tiene tres meses, Matías Morla o cualquier representante legal de Diego, para venir y pelear esta causa que tenía con Claudia. Si no es así, en febrero Claudia será la ganadora. No se discute más y el juez lo dará por terminado", agregó el comunicador.

De la misma manera, dijo que si Morla "se pone venenoso", el periodista contó que la causa se va a complicar. "Si quiere pelear esas propiedades para los otros herederos ahí se va a poner difícil porque eso es de Claudia y de las hijas de Diego, nada tiene que ver con los otros hijos porque las tenían antes de que los demás nacieran", aclaró.

La investigación por la muerte de Diego

Por otra parte, en lo relacionado a la causa que investiga la muerte de Maradona, los fiscales que trabajan en el hecho informaron este martes que durante esta madrugada se realizó un nuevo allanamiento en la casa de Maximiliano Trimarchi, hermano de una mujer que trabaja en la firma de Morla, quien estaba en la casa de Diego al momento de su muerte.

De la vivienda de este hombre de 44 años se llevaron un celular y un pendrive; dos dispositivos que serán peritados ya que para la Justicia podrían contener información importante.

Los primeros informes tras lo ocurrido dieron cuenta de que en la casa se encontraban la cocinera apodada Monona, Jonathan Espósito, sobrino de Maradona, y Maximiliano Pomargo, guardaespaldas del exfutbolista y entrenador.

Sin embargo, ahora se supo también que allí estaba Trimarchi, un vecino del "Diez" que hasta ahora no declaró y que tampoco nunca admitió haber estado en la casa al momento del fallecimiento del ex astro de fútbol el pasado 25 de noviembre.