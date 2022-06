Las millonarias exigencias de Tini a De Paul y la condición que le puso por Camila Homs

Pasó tan sólo un mes desde que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se vieron forzados a blanquear su hasta entonces oculto romance, después de que un fotógrafo los retratara juntos en Ibiza. Desde entonces, la pareja abandonó de a poco el hermetismo y ya hasta se dedican calientes declaraciones de amor en las redes sociales. La exigencia que le puso la cantante en torno a Camila Homs y la odisea de encontrar un departamento en la Argentina.

Después de consagrarse ante Italia con La Scaloneta, De Paul regresó a la Argentina para visitar a sus amigos, familia, novia y, claro, los dos hijos que tuvo con Homs: Francesca (3) y Bautista (10 meses). Pero, además, el futbolista tiene otra misión: encontrar un departamento para instalarse con Tini cuando viaja a Buenos Aires y terminar de acordar la cuota alimentaria con su ex mujer.

Las negociaciones con la madre de sus hijos no fluyen y la cantante le exigió a De Paul que llegue a un acuerdo sin escándalos mediáticos de por medio. "No va a ser tan fácil para De Paul. La idea de él es arreglar esto lo más rápido posible, porque le habría hecho una promesa a Tini Stoessel en relación a esto. Él quiere todo prolijo, Tini le pide eso. No quiere nada que pueda manchar la parte mediática", precisó la periodista Mariana Brey.

"Él quiere arreglar y firmar ahora porque está en Argentina. Camila está un poco más reticente. La idea es acordar lo económico y, además, arreglar el cuidado de los chicos. Ella vive en Argentina y se va a quedar acá. Él vuelve a España en un par de días. Esto viene difícil. No sé si van a acordarlo tan pronto", reforzó la periodista.

Pero ese no es el único frente que tiene De Paul. La otra exigencia que le hizo Tini fue encontrar el departamento perfecto para que puedan convivir tranquilos cuando el deportista viaje a la Argentina.

"Lo que pide Tini como requisito es que el departamento le quede cerca de la casa de su mamá y de su familia", señaló la periodista Estefi Berardi en alusión a la lujosa mansión de 550 metros cuadrados ubicada en Martínez, la misma en la que la cantante creció antes de saltar a la fama con Violetta.

Pero la proximidad a su familia no es la única exigencia que hoy por hoy complica la adquisición de la propiedad. "No están pudiendo encontrar un lugar ideal para los dos. Ella quiere tener el acceso cerca y ese lugar (por la casa de sus padres) era ideal, pero están buscando con muebles para ya tenerlo listo, de 350 metros cuadrados aproximadamente", sumó.

Pese a que la búsqueda inmobiliaria ya es un hecho, lo cierto es que la cantante no proyecta vivir en el departamento cuando su novio se encuentre de temporada en Europa. "El departamento es para cuando Rodri está acá y encontrarse en esos días. Porque él vive en Madrid, no es que van a estar todo el tiempo juntos. Además, ella labura mucho", cerró la periodista.