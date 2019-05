La posible convocatoria de Daniel Osvaldo al Súper Bailando 2019, certamen en el cual compitieron dos de sus ex novias (Jimena Barón y Militta Bora) trajo polémica.

Así, la madre de Morrison -hijo menor del futbolista- se manifestó inmediatamente en contra: luego de que Marcelo Tinelli oficializara la invitación a Osvaldo vía Twitter, le respondió con una fotografía en la que abraza al conductor luego de la coreografía contra la violencia de género que presentó en el Bailando 2018. "Hace seis meses", escribió tajante la cantante y actriz.

Y ahora, Militta también se puso del lado de Barón, señalando en diálogo con Teleshow que "no corresponde" que Osvaldo participe en el Bailando.

La cantante recordó que Tinelli "siempre manifestó su apoyo al movimiento feminista" y que "Osvaldo ha dejado en evidencia cómo es con las mujeres y cómo se maneja".

"Si va, seguramente va a hablar mal de la madre de sus hijos y de todas las mujeres con las que salió y no me gustaría verlo en esa situación", agregó. "No quisiera que hable de mí. Alguna vez me insultó en las redes, dijo cosas feas y cuando salió en los medios borró ese mensaje".

Bora describió a Osvaldo como un "maltratador, un mal llevado con las mujeres y un tipo que no mantiene credibilidad en nada" y lamentó que Tinelli quiera "hacerle eso a una chica que es amiga de sus hijas y que él conoce".