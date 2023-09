¿Las mujeres ya no lloran? Denuncian que Shakira "maltrata" a sus bailarinas y no les paga: "Le perdí el respeto"

Luego del revés que recibió Shakira por parte del fisco español, y de las acusaciones de su ex empleada Cristina Cárdenas sobre sus malos tratos, ahora una ex bailarina redobló los reclamos contra ella y denunció los supuestos pésimos manejos de la cantante con los profesionales que trabajan con ella arriba del escenario.

"No puedo decir nada de la señora porque yo le perdí el respeto desde que trabajé con ella. Hice 12 fechas con ella y no me pagó", denunció Jenny García en una entrevista que brindó a la influencer conocida como 'La tía Sandra'. "Hubiese trabajado con ella sin que me hubieran pagado, pero la forma en la que nos trató a las bailarinas...", lamentó la artista del movimiento.

"Yo he trabajado con gente muy exitosa como El Buki (Marco Antonio Solís), Lupita D’Alessio, con Thalía, con artistas muy reconocidos, y todos eran de decir 'chicos, gracias; chicos, bienvenidos; chicos, lo que sea'. Y ella no fue para decirnos un 'gracias', nos volteaba la cara, nos regañó mucho, nos sacó del escenario", develó la bailarina.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Yo ya le perdí el respeto a la señora, pero como artista sigue siendo una grande... porque los shakilovers me van a atacar con que yo quién soy, que Shakira es internacional. Sí, es muy internacional, pero ya como la conocí de frente, no le tengo respeto", aseguró la mujer.

Luego, en la misma entrevista, contó sobre una anécdota que graficó los tratos privilegiados que tiene respecto a las otras personas que hacen sus espectáculos en el escenario. "Me sacó de mi camerino, estaba yo en topless en el Palacio de los Deportes, entró a mi baño porque el baño de la señora se rompió, y fue como que nos sacaron los de seguridad, ella entró y salió", detalló.

"Ni un 'gracias', ni un 'disculpen, chicas'. Aparte, yo les decía a los de seguridad: 'Si quiere que no le hablemos no le vamos a hablar, pero déjennos pasar'. Imagínate: mi amiga en tanga y yo en chichis", recordó la bailarina. "Pasaban los de seguridad, pasaban los de la prensa, pasaba todo el mundo. Eso no es respeto", agregó.

Es un hecho que la denuncia llega en el peor momento de la cantante colombiana. Justo cuando la Justicia de España presentó una demanda fiscal en su contra, acusándola por defraudar al estado en 6,6 millones de euros en el año 2018. En la denuncia, el fiscal constató que en aquel periodo, Shakira no declaró ganancias por 12,5 millones de dólares que provenían de un anticipo de una gira mundial. Por lo cual, al momento, está acusada de no abonar 5,4 millones de euros en el impuesto sobre la renta, lo que sería al día de hoy, aproximadamente seis millones teniendo en cuanta los intereses sumados.

Al mismo tiempo, su ex empleada Cárdenas arremetió contra ella y la acusó de tener malos tratos con quienes trabaja y principalmente, con su ex Gerard Piqué. La mujer dialogó con Intrusos y no se quedó sin palabras a la hora de señalar a la artista colombiana como un "demonio". Sin problema alguno, tocó todo tipo de temas en donde lo que menos limpió dejó, fue la imagen de la madre de Milan y Sasha. En cuanto a los problemas judiciales, remarcó: "Ella se ensucia la imagen sola, tiene una deuda con Hacienda. Además, monta fundaciones de niños para blanquear dinero y para recaudar dinero de la gente", denunció.

Además, su ex empleada dio detalles sobre una insólita cláusula que supuestamente pone Shakira en los contratos, a la hora de contratar gente para que trabaje en sus videoclips como extras. "Yo conozco a una persona que por contrato pone que los figurantes cuando ella pase se den la vuelta, mirando de cara a la pared. Hay cientos de testigos, yo estoy dando voz a los figurantes". Y agregó sobre su labor: "Cuando llego a un rodaje, me dan unas hojitas de todo lo que va a pasar en el día. Ahí ponen específicamente que todos los figurantes se tienen que dar la vuelta de cara a la pared. Ella a mí nunca me hizo nada personalmente, pero sí le ha hecho a los extras", reveló.

"Esta mujer no es clara, encima se mete con la familia de Piqué cuando sus suegros le criaron los hijos. Ya le hizo cinco canciones a Piqué, Shakira miente en todo", reclamó Cárdenas. "Cinco meses antes, Gerard la deja, pero ella no lo acepta. Le pide ayuda a su suegra, pero ella le contesta que no porque cuando se conocieron, él ya tenía novia. Shakira está todo el día encerrada en su estudio, el hombre aguantó 12 años", agregó.