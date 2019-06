Las negociaciones detrás de la cumbre de los Maradona por la salud de Diego

Después de que apareciera en algunos medios de comunicación la impactante noticia de que Diego Maradona podría sufrir de alzheimer, su abogado Matías Morla se encargó de hacer público un comunicado de prensa en el que negó que el ex futbolista tuviera esa enfermedad.

Sin embargo, en la tarde de ayer el letrado Fernando Burlando aseguró que la familia del "Diez" está preocupada por el estado de salud de Maradona, y esta tarde en Intrusos confirmaron que hay una clara intención de las hijas de ayudar a su padre a determinar qué le pasa.

"Ante las versiones acerca de que Diego Maradona tiene 'principio de Alzheimer' quiero aclarar que todos los estudios médicos que se le realizaron no dieron ningún indicio en este sentido. En México, donde Maradona estuvo dirigiendo y al mando no solo de un plantel de fútbol sino de un cuerpo técnico, el club también le realizó distintos chequeos de salud, algunos a cargo de psicólogos y psiquiatras, los que resultaron de manera satisfactoria y no se dio ninguna información médica vinculada al trascendido mediático", aseguró Matías Morla, y luego consultado por Jorge Rial, aseguró que su cliente solo tiene que operarse del hombro y la rodilla, pero que por los demás, está muy bien.

En medio de todos estos rumores, en la tarde de este jueves el conductor de Intrusos comentó que en la familia Maradona hay una "preocupación real" por el estado de salud del "Diez", ya que desde hace un tiempo lo notan raro.

“El otro día Dalma fue a verlo porque la llamada que le hizo su tía fue absolutamente dramática. Le dijo ‘vení urgente a ver a tu papá porque no te va a reconocer’. Dalma largó todo y se fue corriendo a ver al padre. Lo encontró 10 puntos y charlaron como siempre”, aseguró Rial sobre el reencuentro del astro del fútbol con su hija, a quien no veía desde hace meses.

Más allá de que las cosas entre Diego Maradona y sus dos hijas no están del todo bien desde hace tiempo, la realidad es que tanto Dalma como Gianinna, al igual que Claudia Villafañe, tienen muchas ganas de ayudarlo a salir de este momento difícil que vive.

“Dalma, Gianinna, Claudia quieren hacer ya una intervención familiar. Juntar a toda la familia, sentarse con Diego y pedirle por favor que se haga todos los análisis posibles para saber si es verdad que tiene el mal de Alzheimer. Cabe cualquier posibilidad porque la información es mala. Es una enfermedad que necesita un diagnóstico certero”, confirmó el conductor.

En diálogo con BigBang, Nunzia Pennino, la esposa de Diego Jr, explicó que por el momento no están enterados de ninguna enfermedad, sobre todo porque hasta el momento no han notado ningún comportamiento fuera de lugar. "Estamos en contacto con mi suegro, pero no notamos nada raro", confirmó la mujer de Diego Jr.

Según indicó Jorge Rial, la familia dice que Matías Morla no le permite ver a Maradona, aunque el abogado le aseguró al periodista que está dispuesto a ayudar para que todos se junten ya mismo.

📺 Las versiones cruzadas sobre la salud de #Maradona EN VIVO Alejandro Anderson, neurólogo: "Cuando un paciente tiene una evaluación neurocognitiva normal se aleja de la posibilidad de padecer enfermedad de Alzheimer" @rialjorge @AmericaTV pic.twitter.com/G0g1DnbHEy — #Intrusos (@Intrusos) 20 de junio de 2019

"No es fácil armar esa reunión pero va a ser rápido y sé que se está armando. Quieren saber qué le pasa a Diego de verdad”, dijo por último el conductor, antes de agregar que no sabe si del encuentro participarán también los otros hijos del "Diez".