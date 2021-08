Las nuevas imágenes de la serie de Maradona: la caracterización de Cardinali y el enojo de Claudia, Dalma y Gianinna

Hasta para filmar una serie sobre la vida de Diego Armando Maradona se genera polémica. La ficción, bautizada como Sueño bendito, que repasará el recorrido del ídolo del fútbol y que es producida por Amazon Prime Video, siempre estuvo en el foco de las críticas y si bien su estreno -que iba a ser el pasado 30 de octubre, fecha en el que El Diego cumplió 60 años- fue postergado para este 2021 a causa de la pandemia, sigue dando que hablar.

Si bien la fecha de estreno es un misterio debido al fallecimiento repentino del astro, Amazon Primer Video dio a conocer las primeras imágenes de la serie con un primerísimo primer plano de Julieta Cardinali caracterizada como Claudia Villafañe. La actriz aparece preocupada por la salud del Diez en su internación en Punta del Este en el año 2000.

Cabe recordar que durante el 2020 había trascendido un documento firmado por Maradona, en el que autorizaba al gigante de streaming a tratar ciertos y delicados temas de su vida. En pocas palabras, El Diez había exigido en el contrato que firmó por alrededor de 100 millones de dólares que se traten, sí o sí, 14 aspectos de su vida que ponen en foco las acusaciones que venía haciendo él contra su ex mujer, Villafañe.

Lo cierto es que estos puntos -que iban desde las supuestas infidelidades de Villafañe al testamento en favor de sus hijas, Dalma y Gianinna, que Diego fue "obligado" a firmar aparentemente mientras su vida corría peligro- molestaron a la campeona de MasterChef, quien no dudó en su momento en agarrar el teléfono y llamar al padre de sus hijas para reprocharle su actitud.

Pero el punto que más enfureció a Claudia es, quizás, el más escandaloso de todos: “La primera vez que consumí cocaína lo hice con el padre de Claudia, el ya fallecido, Coco Villafañe, quien me introdujo en el mundo de las drogas”. Algo que Dalma Maradona se encargó de desmentir en su momento. “Con respecto a los puntos, mi mamá habló un montón con mi papá sobre eso", había explicado la hija de Diego en una entrevista.

Y siguió: "No los pidió él. Había algunas cosas que mi papá no sabía. De hecho, cosas que dicen de mi abuelo, que son súper graves y obvio que son falsas. Mi mamá le preguntó por qué decía eso si él sabía que no era real, y mi papá le dijo: ‘No, yo sé que esto no es real. Obvio que no’. Me parece bien que mi mamá haga saber (que es mentira) y que lo haya llamado a mi papá para decirle y que hayan tenido esa charla".

Villafañe había iniciado una causa contra la productora que produce la serie de Diego, ya que ella está incluida en los guiones de la historia, cosa que ocurre sin su permiso y con una imagen equivocada de lo que de verdad pasó. La serie comienza con la polémica internación del ex DT de la Selección Argentina en el sanatorio Cantegril de Punta del Este en el 2000.

Allí se verá a Leonardo Sbaraglia quien fue el elegido para interpretar a Guillermo Coppola, "dando breves saltos y esquivando charcos, muy concentrado en cuidar unas pantuflas de lujo que lleva puestas", habían contado en Intrusos. Según habían explicado, Coppola se niega a llamar a una ambulancia para evitar el acoso de la prensa y decide él mismo trasladar a Maradona a la clínica, pese a su gravísimo estado de salud.

"Revisá la cabaña y levantá todo. Llega a venir la policía y terminamos otra vez presos. Y por el amor de Dios, dejá de mandibulear. Avísenle a Claudia pero no le digan la verdad", dice el personaje de Coppola. A partir de ahí, la cámara instantáneamente muestra una bandeja repleta de cocaína. Cuando la escena se traslada a la clínica donde se encuentra internado Maradona, entra en escena Claudia, interpretada por Cardinali.

"Si se muere va a venir medio mundo a reclamar su parte de la herencia. Yo no voy a ser la boluda de la película. No voy a permitir que mis hijas terminen en la calle por culpa de que Diego vivió rodeado de parásitos. Las nenas se van a pasar su vida viviendo de notas pagas", serían las palabras que utiliza el personaje de la mamá de Dalma y Gianinna.

La ficción tratará las diferentes etapas del ex jugador: desde su paso como Cebollita en las inferiores de Argentinos Juniors hasta su perfil como técnico. Y tendrá a Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino en la piel del Diez. “Diego tiene este problema desde hace más de 15 años y yo estoy hace 15 años cuidándolo, sola”, sentencia la actriz en el papel de Villafañe durante el breve adelanto de la serie.