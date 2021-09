Las otras mentiras de Juanita: del día que confesó que violó por sexo la cuarentena a sus fake news

El día que acusó al Gobierno de censurar a Mirtha Legrand y su propia abuela la desmintió

En agosto de este año, después de que se difundieran las imágenes del festejo de cumpleaños clandestino de la primera dama en Olivos, Juanita decidió abrir el programa de su abuela con un duro descargo contra el Gobierno; pese a que ella misma había confesado al aire un año atrás (y un mes antes del objetado festejo) que violaba todas las semanas la cuarentena para poder tener sexo con su novio.

"No tengo palabras. Estoy enojada, estoy saturada. Y yo estoy acá porque mi abuela no puede estar acá, no porque ella eligió no estar acá y no trabajar; no. Fue porque le dijeron que se tiene que quedar en su casa", denunció la ahora conductora.

Aunque Juanita acusó al Gobierno de impedirle a Mirtha hacer su programa, lo cierto es que fue Legrand quien decidió resguardarse durante la pandemia, dado que el DNU presidencial le permitía continuar con su trabajo.

De hecho, fue la propia Mirtha quien aseguró una y otra vez que tenía miedo a contagiarse de Covid-19 y que por ese motivo ni siquiera se animaba a salir al balcón de su departamento. Una mentira más de la nieta televisiva.