Las primas de Luis Miguel van a la Justicia por un ADN para saber si su mamá está en el país

La búsqueda de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, sumó un nuevo capítulo luego de que las primas argentinas del cantante -Flavia, Ivana y Ada- decidieron contratar a un abogado para la investigación sobre el paradero de Basteri. Se trata de Martín Francolino, un letrado conocido por las cámaras, cuya primera decisión fue que se haga un estudio de ADN a una paciente internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano que es muy parecida físicamente a ella.

“Nosotros pedimos que se le practicara el examen a la mujer internada en el hospital psiquiátrico, tenemos muchas razones para ir por ahí”, dijo el letrado en declaraciones a TN. En ese sentido, agregó: “El Juzgado N°10 lo negó porque dice que hay una pericia psicológica que indica que no”. Por eso aseguró que con el estudio pueden descartar esa teoría y seguir por otro camino.

La historia detrás de la desaparición de Marcela Basteri tomó estado público luego del estreno de la serie del cantante. Sus fanáticos empezaron a preguntarse sobre su paradero y a especular si el padre del artista estaba involucrado en su desaparición. Basteri se había ido de Italia con destino a Madrid para encontrarse con Luisito Rey y sus dos hijos en 1986. Un mes después, nadie más volvió a saber de ella. El vuelo lo tomó junto con su hijo Sergio de cuatro años. Su última aparición publica fue en en Buenos Aires durante un concierto de Luis Miguel, que se llevó a cabo el 16 de marzo de 1985 en el Estadio Luna Park.

Las vueltas de la historia llegaron a tal punto que uno de los periodistas que más investiga el caso, Luis Ventura, le pidió en una entrevista al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que lo ayude con sus contactos en Interpol para que pueda tener más información sobre el paradero de Basteri. El cantante nunca habló sobre su madre, aunque hay una versión que indica que tiene un informe que devela la verdadera historia detrás de su desaparición.

Cuando se estrenó la primera temporada de la serie de Netflix sobre la vida del cantante apareció en las calles de Buenos Aires una mujer, que luego sería internada en el Moyano, con un parecido a su madre. Basteri, cabe destacar, vivió durante un tiempo en Argentina que fue además el lugar en donde tendría que haberse visto con su hijo en 1986 pero nunca llegó.

Todo esto hace suponer que, de estar con vida, podría estar en Buenos Aires. Esas imágenes generaron todo tipo de especulaciones en torno a si se trata o no de la madre del cantante. Luis Miguel, por su parte, siempre fue muy reservado para hablar sobre lo que sucedió con su madre.

La única “pista” real sobre lo que piensa el cantante se encuentra en los libros y en las declaraciones del biógrafo no oficial de Luis Miguel que fue quien además participó de forma activa en el guión de la serie de Netflix: Javier León Herrera.

"Algunas personas sí tuvimos acceso a esa información y mira me da mucho gusto y aprovechar un foro como este donde llegamos a tantísimas personas porque yo o estoy abrumado y no quiero ni pensar cómo han de estar los hijos ante tantas cosas que se publican, ante tanto chisme, y eso duele, yo he pedido y quiero reiterar aquí el mejor favor que se le puede hacer a la memoria de Marcela Basteri es dejarla descansar en paz, porque no va a aparecer desafortunadamente", aseguró el biógrafo en declaraciones a la prensa cuando la serie comenzó a ser furor en 2018.