Las pruebas del "vestido gate" con "Pampita" y el historial de plagios de la "China" Suárez

Hay que decirlo: Eugenia "la China" Suárez la rompió en la alfombra roja de los Premios Platino con un look que sorprendió tanto en la Argentina, como en España. Sin embargo, el despampanante vestido strappless negro que cautivó a todo muchos abrió una nueva polémica con Carolina "Pampita" Ardohain. ¿El motivo? Ni lentos, ni perezosos; los seguidores de la modelo se encargaron de señalar las similitudes (por no decir el calco) con el look que "Pampita" eligió para los Martín Fierro de Cable del 2018.

La "China" eligió un diseño de la marca Yolancris, con corte a la cintura, acampanado y volados. Completó el look con unos zapatos Jimmy Choo y joyas de oro y diamantes blancos. Pese a que suele ser más fan de las ondas, la actriz esta vez prefirió un peinado más tranquilo (tal vez por lo pomposo de su vestido): suelto, lacio y con raya al medio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cuatro años atrás, fue "Pampita" quien recibió todos los elogios por el vestido blanco con el que se lució en la conducción de los Martín Fierro de cable. El diseño de Javier Saiach también era strapples, con corte a la cintura, el mismo largo que el que usó la "China" y los mismos volados. ¿La diferencia? El color: ella fue de punta en blanco.

Pero la similitud de los vestidos no fue lo único que llamó la atención en redes sociales. El peinado elegido por Suárez es exactamente el mismo que eligió Ardohain, al tiempo que la joyería con la que completaron ambas sus respectivos looks es idéntica.

Esta no es la primera vez que acusan a la "China" de, cuanto menos, "inspirarse" en la ex de Benjamín Vicuña. En enero de 2021, Federico Fontenla, dueño de una exclusiva marca de muebles, mostró en redes su ira por lo que interpretó como un robo a una publicidad de sus productos.

Pero da la casualidad que una de las líneas de sillones de Fontenla tiene como protagonista en sus imágenes publicitarias a Pampita. Y la copia de la que el empresario se quejó era una imagen donde posaba la China.

En la imagen, pueden verse dos sofás muy similares, y a la modelo y la actriz posando de manera muy parecida. "Si nos van a copiar que no sea tan evidente. Por suerte la buena calidad no se copia fácil", escribió enojado Fontenla.