Las razones por las que L-Gante podría volver a prisión

Luego de pasar 100 días en la cárcel, Elián Ángel Valenzuela, el cantante conocido como L-Gante, recuperó su libertad el pasado viernes tras estar detenido en la Dirección Departamental de Quilmes, sin embargo, hay posibilidades de que vuelva a prisión.

En representación de Darío Gastón Torres, uno de los vecinos que denunció al cantante por presunta privación ilegal de la libertad agravada, y los abogados de la causa, Leonardo Sigal y Pablo Becerra, le reclamaron a la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes que anule el veredicto del juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez, Gabriel Castro, quien fue el encargado de dictaminar la libertad del cantante de cumbia 420.

“La defensa solicitó un cambio de calificación con excarcelación, pero el Juez de Garantías adopto la viabilidad de oficio de dictar el cese de la medida de coerción (…) sin siquiera adentrarse a contemplar un solo riesgo procesal”, afirma el escrito que accedió Télam y que fue presentado por los abogados de la víctima.

Los letrados aseguraron: “Esta parte entiende este fallo como de otro expediente, parece un fallo satélite, que desconoció todo lo que se discutió jurídicamente hasta ahora”. Por otra parte, opinaron sobre la decisión de Castro señalando: “Se limita, solo, a resaltar los testimonios recibidos a la defensa del Sr. Valenzuela, como olvidándose de los otros cientos de fojas que también son parte del expediente”.

Y aseguraron: “Interpretar una enemistad manifiesta de Torres hacia Valenzuela, y tratarlo de borracho es insultar y revictimizar a la víctima”. Seguidamente, detallaron que “la resolución puesta en crisis, no resulta una derivación razonada del derecho vigente y ajustada a las constancias probatorias colectadas en la IPP”.

Como cierre del documento, Sigal y Becerra le solicitaron a la Cámara que “disponga la revocación del auto impugnado” y que “ordene la inmediata detención de Elián Valenzuela”.

En el programa de hoy de El Diario de Mariana, el abogado Sigal, comentó sobre el tema: “No entendemos el modo del juez de resolver de oficio un cese de la medida, cuando el abogado había pedido una excarcelación. Ambos recursos, tanto la domiciliaria como la excarcelación extraordinaria, estaba apelado en casación. Entonces, nosotros entendemos que el juez tendría que haber respetado ese orden de apelación, y dejar que resuelva casación”.

“Lo que es inaudito es que un juez no espere a que falle casación, que es donde está elevado el recurso, y haga un cese a las 9 de la noche un viernes... No lo entendemos", comentó indignado, Sigal. “A Valenzuela no se le fijó domicilio y no se le impuso regla de conducta al momento de dar el cese. Entonces, no hablemos de proteger a la víctima, porque no se lo está haciendo”.

Cuando Mariana le preguntó cómo se encontraba la víctima ante la liberación de L-Gante, el letrado respondió: “La víctima tranquila no está, obviamente... después de que le prendieron fuego el auto, que le amenazaron a la hija”.

En ese momento, invitaron al programa al abogado de L-Gante, Diego Storto, que afirmó: “Parece que esto es magia, pero no es magia, es trabajo. Como yo dije antes, Elián siempre estuvo indefenso. Estamos hablando de un artista reconocido, y no porque sea un artista debe estar en libertad si comete algo, claramente es porque no hizo nada, porque acá hay una persecución claramente fundada”.

Y continuó: “La resolución del abogado Castro, si la sabemos entender, es perfecta”. Sin embargo, Sigal no se quedó callado y comentó: “No, no la entiende nadie salvo usted doctor”.

Esto causó que se genere un cruce entre ambos abogados: “¿No era que no se iba a cruzar el abogado Sigal? Quisiste ser juez de Valenzuela toda la vida, te vas a quedar con las ganas. No quiero hablar con vos”. Irónico, Sigal le respondió: “Por lo menos le agradezco que está siendo respetuoso hoy”.

En medio de las discusiones, un periodista del programa, Franco Torchia, comentó: “¿Cómo podemos imaginar que las supuestas víctimas van a tener una conducta unilateral, si en efecto ambos representantes legales están teniendo conductas confusas?”.

Mariana tomó la palabra y se dirigió a Storto diciendo: “Entiendo jurídicamente, como lo dije desde el primer día que tomé la defensa, que esta calificación legal está mal, que debe ser de otra manera. Entonces, si bien el juez de grado tiene 5 días para resolver la situación procesal de Valenzuela para elevarla a juicio, entiendo que la elevación va a ser con una calificación legal muchísimo menor a la que actualmente tiene”.

Finalmente, el abogado del cantante de cumbia sentenció: “Claramente ganamos una batalla, no la guerra. En cuanto a la resolución del juez de grado, si libera a una persona con cese de preventiva, entiendo que no hay más riesgos procesales. Paralelamente, para derribar los fantasmas que hoy están instalados de que L-Gante va a volver a la cárcel, yo lo desmiento totalmente, L-Gante no va a volver más a la cárcel, por lo menos por esta imputación”.