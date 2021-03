Las revelaciones de Martita y Felipe Fort: los ex de Ricardo y por qué no lavan los platos

Los hijos de Ricardo Fort, Marta y Felipe, poco a poco empiezan a levantar el perfil sobre todo por el documental que se comenzó a realizar sobre la vida de su difunto padre que pasó a mejor vida en 2013. Ayer ambos estuvieron invitados a “Los Mammones” (América Tv) en donde contaron varios puntos no conocidos de su padre, entre otras cosas.

El conductor del ciclo, Jey Mammon, no reparó en elogios para con sus invitados. “Son los invitados que más onda le pusieron a la bajada de escalera”. Los influencers de diecisiete años se mostraron muy divertidos y relajados en lo que fue una de sus primeras apariciones televisivas. Si bien no era la primera vez que estaban ante las cámaras, siempre lo habían hecho en compañía de Ricardo y de manera muy breve.

“Por el momento, por ser menores, no nos dejaban. Pero ya nos empiezan a lanzar un poco”, explicó Marta. "Nos gusta Miami, nos gusta mucho la playa, la pileta del lugar donde estamos. Hacemos primero pileta y después playa. Fuimos en enero y me quedé jugando a la play", precisó Felipe.

Martita también reconoció que hubo un famoso que estuvo en la lista negra de invitados para sus fastuosos 15: Guido Süller. "Pasaron muchos años, mi papá era polémico y yo no quería que mis 15 fueran polémicos, que haya gente que se encuentre ahí y empiece (el escándalo)”.

Los mellizos también reconocieron que tienen muy buena relación con Rocío Marengo -quien está en pareja con uno de sus tíos-, aunque aclararon que les cuesta decirle "tía". Consultados sobre la relación con Virginia Gallardo, Martita tomó la posta: "La quiero mucho. No la vi mucho después del fallecimiento de mi padre, pero me ayudó mucho a preparar mi fiesta de 15. Es una de las pocas de las que no tenemos malos recuerdos".

Mammón les preguntó si preferían hacer la cama o lavar los platos, pregunta que evidenció que ninguno de los herederos de Ricardo se encarga de los quehaceres domésticos: "No lavamos los platos, la verdad. Si tenemos que hacer algo, preferimos la cama".

Antes de la mencionada nota, ambos fueron la entrevista central de la edición de Caras en donde Marta confesó que no tienen intenciones de conocer a su madre biológica. Cabe recordar que Ricardo Fort alquiló un vientre en los Estados Unidos para poder concebir a ambos.

“Considero que padre y madre son quienes te guían. Mi papá es Ricardo Fort y después tengo a Gustavo y a Marisa que nos cuidan. Otra persona no me interesa. No hace falta la genética para ser familia”, precisó al hacer referencia a su tutor legal, la ex pareja y amigo íntimo del empresario, y a la niñera que los acompaña desde muy chicos.