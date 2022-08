Las similitudes entre las estrategias de Mirtha y Larreta para llegar al "ciudadano común"

El concepto técnico de carta de lectores tiene una larga trayectoria y también un amplio debate encima. Detrás de la comunicación libre con el público y el poder informar lo que queda afuera de la guillotina de lo importante, está la polémica sobre el rol que cumple como mecánica, al esconder el recorte editorial en la selección de testimonios.

Tanto la decisión de la producción del programa de Mirtha Legrand y Juanita Viale, de invitar a "gente de las redes sociales" a contar su historia en la mesaza, como la propuesta del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, de reclutar 34 candidatos de entre las 200 mejores postulaciones públicas recibidas, tienen las mismas características: renovar el público y dar una sensación de libertad de expresión, que no está para nada garantizada.

La mesaza

Ya sea inspiración o coincidencia, la producción de Nacho Viale anunció con un video que lanzarán una campaña para conseguir invitados no famosos. "Estamos empezando a lanzar una campaña: queremos traer gente de las redes sociales", le cuenta a Juanita en el clip, algo que la conductora celebra: "me copa, me encanta. Entonces tienen que tener una historia que contar".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El adelanto de la campaña #QuieroEstarEnLaMesaza provocó un vendaval de ciudadanos anónimos que se postularon a contar su historia. Excombatientes de Malvinas, mujeres que no desean ser madres, personas que buscan hablar del fenómeno ovni, y desconocidos que solamente buscan participar del programa sin ningún motivo, fueron algunos de ellos.

Lo político también aparece en los tuits que responden a las cuentas de las conductoras, algunos de estos destacando no ser kirchnerista, como una cualidad seleccionable. De entre tantos interesados en ser parte, ¿quién quedará? ¿Y esa decisión, quién la toma? Son algunas de las preguntas que se presentan.

¿Pesca de candidatos o renovación?

La iniciativa que impulsa el gobierno porteño para postularse como precandidato en las internas de Juntos por el Cambio a nivel local, también tiene diferentes interpretaciones "editoriales" sobre su intención. ¿Cuál es la posibilidad de que una persona independiente sea parte de esto?

Desde el vamos, para participar de la propuesta se le exigirá la afiliación al PRO, además de pasar por una serie de entrevistas, con el fin de integrar el grupo de 200 preclasificados que serán parte de una escuela de formación política desde marzo de 2023.

El hecho de que también sea algo criticado por otros espacios de la interna opositora, como el que encabeza la diputada Patricia Bullrich, también sustenta la idea de que de entre tantos postulados nuevos, se reclutarán militantes para el larretismo.

Los hechos reflejan que, detrás de una democratización de las candidaturas, aparece la construcción de una imagen pública integradora y descontracturada, lo suficientemente renovada como para defenderse de las críticas por parte del liberal Javier Milei que vinculan a la gestión con "la casta".

¿Y las chances?

La posibilidad de que estos nuevos candidatos lleguen a conseguir puestos reales en la representación parlamentaria, son bastantes reducidos. De los 34, 30 serán comuneros (entre titulares y suplentes), con un lugar entre el primer puesto y el quinto, cuando la realidad es que, salvo que la diferencia sea muy abultada, suelen entrar cuatro para los ganadores y tres para los segundos, algo que deja a un quinto lugar sin nada.

En los legisladores la propuesta incluye uno en los primeros 10, el cual sería el único expectable, en el marco que el oficialismo se suele llevar más de la mitad de los 30 que se eligen cada dos años. El otro, el que está en la segunda decena, con una gran elección podría ser parte. Algo imposible parece lo del tercero, y mucho más el cuarto, que está entre los suplente. Una predicción muy difícil, que inclusive debe atravesar una PASO para lograrlo.