Las traiciones no se perdonan: Zaira sigue los pasos de Wanda y confirmó su separación de Jakob

Nadie sabe si las hermanas se pusieron de acuerdo o fue pura casualidad. Lo cierto es que toman las mismas decisiones y las comunican de igual manera. A días de la confirmación de Wanda Nara y su final con Mauro Icardi, ahora Zaira Nara utilizó su cuenta de Instagram para oficializar el final de su matrimonio con Jakob Von Plessen, con quien estuvo durante ocho años y tuvo dos hijos, Malaika y Viggo.

En un breve comunicado, la modelo y conductora escribió: “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”.

Desde hace meses, Zaira, de 33 años, y Jakob, de 41, enfrentan rumores de separación y varias crisis terminales que intentaron superar con viajes por el mundo y semanas y semanas de vacaciones. Pero lo que se rompió, muchas veces es imposible de arreglar. Y algo de eso ocurrió en la vida de ambos.

Es que el hombre de la boina eterna y los viajes por África fue un cómplice perfecto en el affaire entre Icardi y Eugenia La China Suárez. ¿La razón? Jakob estaba en París en aquella noche en que el delantero aprovechó que Wanda y Zaira se habían ido a la Semana de la Moda en Milán, dejó a sus hijas con su concuñado y partió a un hotel a ver a la China.

Aunque muchas versiones dicen que Icardi sufrió un percance sexual y no pudo mantener un encuentro cercano con Suárez, otros aseguran que eso fue un invento de Wanda, y que hasta la actriz dejó huellas en el cuerpo del jugador. Más allá de las verdades o las mentiras, hay una certeza: Von Plessen ocultó la infidelidad de Mauro. Y hasta lo ayudó a llevarla adelante. Por eso Zaira nunca se lo perdonó.

Para colmo, en un momento, la supuesta relación entre Jakob y la modelo Jimena Buttigliengo hizo explotar el amor por los aires. Llena de celos e ira, Zaira dejó el hogar familiar y se instaló por unos días en el piso del Chateau Libertador, propiedad de Wanda. Las cosas no mejoraron.

Por entonces, al ser consultada sobre su separación, lanzó: “Lo que pasa es que hay temas que realmente son muy personales, y cada uno tiene sus procesos que entiendo que no son procesos que una tenga ganas de ir contando y exponiendo al aire”. Y agregó: “Me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que me haya sido infiel ni nada por el estilo, ni nada raro de todo lo que se dijo que yo lo encontré en París”. Finalmente, el amor llegó a su fin.