Las tremendas razones por la que terminaron su noviazgo el Kun Agüero y Sofía Calzetti

Luego de cuatro años de relación , Sergio Kun Agüero asombró a sus seguidores al confirmar en sus redes la separación con Sofía Calzetti. Sin embargo, se desconocían las razones hasta que Juan Etchegoyen reveló el detonante de la ruptura. ¿Había una tercera en discordia?

Todo comenzó cuando el futbolista anunció que tenía noticias para comentarles a sus seguidores, pero detalló que no se trataba de un anuncio laboral sino de índole personal. Un seguidor le preguntó si iba a casarse y en ese momento, desató los rumores de una posible separación cuando respondió: “No, estoy más solo que nunca. Así que por ahora nada”.

Inmediatamente, se empezaron a preguntar qué había pasado con Sofía. Por su parte, ella decidió no dar declaraciones. A pesar de que hace más de un mes ambos se habían dejado de seguir en Instagram, dando lugar a cuestionamientos entre sus seguidores, ella fue quien aclaró a Teleshow que “Todo está bien”, haciendo ver que se había tratado de una pelea pasajera.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En esta oportunidad fue el futbolista quien decidió blanquear la separación en diálogo con Socios del Espectáculo: “En realidad nos distanciamos unas semanas. Ya llevamos dos semanas y quizás tengamos dos semanas más”, comenzó diciendo Kun. Aunque cuando le consultaron sobre una posible reconciliación, no se mostró terminante: “Depende, pero no es definitivo por ahora”.

Sin embargo, Juan Etchegoyen reveló información que desestima una posible reconciliación: “Me cuentan que la ruptura es de hace varias semanas y que terminó bastante mal. La decisión de la separación fue de ella, porque había rumores que indicaban que el Kun había definido separarse”.

Además, agregó que el motivo de la ruptura es “un tanto escandalosa”: “Me contaron que ella decide separarse del Kun porque se cansó de no ser la prioridad. Al parecer, el futbolista hace de las suyas, y esto no lo digo por una infidelidad o una tercera en discordia, sino en el día a día ella le planteaba cosas que a él no le importaba”.

“Ella habría sentido en el último tiempo mucho egoísmo por parte de él. Esto se resume a una acción: ¿qué te parece si hacemos esto en tal fecha? Y Kun no prestaba atención. Momentos de pareja un tanto esporádicos, no me refiero a lo sexual, sino a compartir, a charlar, lo que me decían era que ella se sentía bastante sola”, detalló.

Asimismo, añadió que el futbolista estaba “más celoso que nunca” y le había hecho varias escenas de celos a Sofía: “Me contaban que fueron planteos por cualquier cosa, era lo que ella aparentemente sufría. El Kun habló y puso paños fríos al tema, pero me dicen que desde el lado de Sofía no quiere saber nada con volver. La ruptura, es hasta hora, definitiva”.

Según comentó Etchegoyen, el futbolista le pidió a Sofía la semana pasada poder arreglar las cosas y prometió un “cambio de actitud” con ella, pero no aceptó.

La historia de amor entre Sofía y el Kun

Ambos se conocieron en el 2019 y oficializaron su romance poco tiempo después de que se encontraran en el boliche Jet cuando ella estaba en una despedida de una amiga que se iba a vivir a Europa. Casualmente, el futbolista se encontraba en el lugar y vivió un “flechazo”.

Leer mas El amor metió primera y va a fondo: el romance de Shakira y Lewis Hamilton

“Una persona que tenemos en común que me dice: 'Che, vení a saludar', y no sé qué. Voy y pegamos la mejor desde el primer momento”, confesó la joven tiempo atrás en diálogo con Infobae.

Hasta que oficializaron la relación tuvieron que atravesar algunos inconvenientes. El Kun, al principio, dijo que Sofía era “una amiga” a la que conocía desde chico, además la relación no era aceptada en la casa de Sofía: “Fue un problema en mi casa porque había mucho prejuicio con el jugador de fútbol. Mi padre me sentó en un sillón y me dijo que no estaba de acuerdo con la decisión que estaba tomando”.

Sin embargo, cuando blanquearon el vínculo, Sofía abandonó la carrera de martillera pública para mudarse a Inglaterra con el futbolista: “Era una época de mi vida donde era más impulsiva. Hoy, con terapia, con herramientas, uno piensa más las cosas y procesa más. En ese momento dije: 'Ya fue, me voy'. Y así fue”, aseguró.