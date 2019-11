Las tres medidas que pidieron los abogados de la hija de Andrea Del Boca para protegerla de su padre

Los abogados que representan a Anna Chiara en la causa en la que denunció a su padre, Ricardo Biasotti, por abuso sexual cuando ella era menor de edad ya comenzaron a pedir las primeras medidas a la Justicia. En las últimas horas, además del pedido de detención contra Biasotti, los abogados de la joven, Claudio Calabressi y Paula Chiara, le solicitaron al juzgado tres medidas.

Botón antipánico

Custodia policial

Y una perimetral contra su padre

“(Anna Chiara) Tiene miedo de que le pase algo físicamente. A mí me contaron que pasó algo una vez a la salida de un teatro que alguien se le acercó y le habló en nombre del padre. No quiero entrar en detalles, porque no era el abogado en ese momento”, explicó Calabressi.

Es que el abogado de Andrea del Boca, Juan Pablo Fioribello, contó más detalles el domingo en el living de Susana Giménez sobre ese episodio puntual. “Cortémosla, decime cuánto querés pero no hagas la denuncia”, fue lo que le habría dicho el emisario de Biasotti a Anna Chiara.

La hija de Andrea del Boca denunció al semana pasada a su padre por el delito de abuso sexual luego de que se conocieron varios detalles de lo que fueron las pericias a las que se la sometió cuando era menor de edad en el juicio de separación de sus padres.

“Para que dibuje (los genitales) de esa manera no fue una vista casual. Hay otro contexto de realidad y, sobre todo, creo que estamos asistiendo a una denuncia serie que tiene un punto de inflexión. Con esta modificación de la ley se permite que los chicos puedan denunciar en primera persona a sus progenitores”, agregó Calabressi.

Biasotti, por su parte, salió a defenderse acusando a su hija y a su ex pareja de "denunciadoras seriales". Asimismo, remarcó que detrás de la denuncia hay un objetivo de generarle un perjuicio económico. No obstante ello, tal y como publicó BigBang, entre 2008 y 2009 compró más de once millones de dólares en el mercado legal.