Las verdaderas razones por las que Fede Bal dejó MasterChef 2: “No podía más”

Chau. No va más. Fede Bal renunció a MasterChef Celebrity 2, donde ocupaba el lugar de su madre, Carmen Barbieri, que estuvo internada por Coronavirus y se recupera en su casa. Aunque el final de su participación en el reality sucedió hace un mes, los fanáticos del programa se enteraron en la noche del domingo, cuando fue eliminado el ex futbolista Mariano Dalla Libera.

Lo cierto es que la partida de Fede de MasterChef tiene que ver con diversas cuestiones. La primera era que cuando se grabó aquel episodio, su madre se encontraba internada en como farmacológico. En dialogo con Big Bang News, el actor contó: “Decidí renunciar en conjunto con la producción no cocinar más. Ese domingo que grabamos hace un mes, mamá estaba muy, muy grave. Y los productores me vieron que no podía más”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero había un punto más. Fede se había sumado, casi en secreto, a After Hour, un nuevo proyecto vinculado a MasterChef. En ese sentido, Bal explicó: “Se empezaba a pisar con mi laburo en las redes de Telefé y el trabajo de reemplazar a mamá. Tampoco podía conducir un programa siendo participante”.

En ese sentido, Fede explicó cómo surgió la propuesta para ser el conductor de las redes sociales: “Al terminar la primera temporada, la producción quería que siguiera conectado, de alguna manera, a MasterChef. Me ofrecieron ser el host digital y este spin off del programa es buenísimo porque les da una segunda oportunidad a los participantes”. Y completó: “Estoy muy feliz por el ser el host de After Hour. Me parece una super propuesta”.

¿Cómo será la nueva propuesta del reality? Según Bal, que estará acompañado por la chef Dolli Yrigoyen, es “un MasterChef más descontracturado”. Y sobre las sensaciones de los primeros programas dijo: “Grabamos algunos y quedaron muy buenos. Dentro de poco ya se van a poder ver por las plataformas de Telefé y por Facebook Watch. Es un proyecto que me da mucho placer”.

"Yo la reemplacé a mamá, le cuidaba este delantal, pero su cuadro va a demorar un poco más. Realmente no estoy mentalmente preparado para seguir cocinando, así que en común acuerdo con la producción y esta familia que es MasterChef vimos que lo mejor sería que hoy deje mi delantal. Se lo cuidé hasta donde pude", anunció Fede en la última gala de eliminación.

La reemplacé a mamá, le cuidaba este delantal. Se lo cuidé hasta donde pude "

“Me fui con un poquito de angustia. Pero sé que le dejo el lugar al resto de los participantes. Ya estuve la temporada pasada y esto era solamente un reemplazo. Al ver que la vuelta de mamá era más larga de lo previsto, decidimos que mi partipación”, relató Fede a Big Bang News, mientras se prepara para el lanzamiento de After Hour.