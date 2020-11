Latorre intentó defender a su hija y Graciela Alfano la destrozó: "Sos un ser de la oscuridad"

La actitud que tuvo Nacha Guevara con Lola Latorre anoche en la pista del Cantando 2020 sigue dando que hablar. Y es que luego de que la jurada afirmara que la influencer es un "caso perdido", Yanina Latorre tomó una drástica decisión y decidió sacarla de la competencia de canto. “Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella, ni Nacha ni nadie le dicen caso perdido. Qué mina de mierda. 80 años al pedo”, sostuvo la panelista, furiosa.

En medio de este contexto y cuando se disponía a defender a su hija una vez más en Los Ángeles a la mañana, Graciela Alfano la cruzó con firmeza y aseguró que todo lo que le ocurre a Lola es por su culpa. “Acá estamos pasando por alto algo muy importante. Yo no me voy a meter con Lola, tu bebé, la criatura. Pero asumamos que vos y tu vieja son más malas que la peste. De hecho, tu vieja me metió en el freezer a mí”, arrancó Alfano.

Y siguió: "Sos mala y es la tercera Ley de Newton, a toda acción se viene una reacción. Vos te metés con todo el mundo, te ponés en la cama, sos el fiscal de la nación, parecés Lilita Carrió. O sea, si querés salvar a tu hija escondete. Sacrificate. Que vaya Diego Latorre al lado de la chica, que lo quiere todo el mundo. A vos te odian, ¡te odian! Esa es la realidad. Se la agarran con la chica porque te odian a vos. Estás tomando de tu propio chocolate”.

Claro está, Yanina no se quedó callada y le respondió de manera contundente a la actriz: "No soy mala Graciela, digo lo que pienso, laburo y bien y por eso me odian. Nadie me odia, me va bárbaro. Ángel, esta señora vino a colgarse de mí. Ya está". Frente a la postura de su compañera, Alfano decidió redoblar la apuesta y contraatacó: "Ahora no llores como hiciste en la mesa de Mirtha Legrand con Beto Casella, que lo hiciste quedar como culpable".

Y continuó: "Y sos más mala que las arañas, que me perdonen las arañas. Es así, asumí que sos mala, asumí que sos un ser de la oscuridad. A Lola le facturan todo esto, que te metés con todo el mundo. Sacrificate, no hablés más, escondete, cambiá de nombre. Si va Diego, la chica gana porque te juro que a Diego lo quiere en el fútbol. La gente quiere a Latorre pero no a vos”.

De hecho, Alfano le insistió a Yanina que todo lo malo que le ocurre en la pista del ciclo producido por Marcelo Tinelli tiene que ver con ella: “¿Creés que no le están pasando la factura a la chica de esta señora que se hace la boluda y dice ‘ay a la nena no sé qué le hacen’ como si ella no dijera nada? Si te la pasás defenestrando a todo el mundo. Vos no te bancás lo que le dicen a tu hija".

En ese sentido, le pidió que ocupe su rol como madre y se haga "cargo" de todo lo que hace. "Si vos hablaste mal de la hija de Evelyn… me pasan un montón de información que me chupa un huevo. Pero ¿vos creés que sos buena realmente?”, le preguntó a Yanina mirándola de frente. A lo que la panelusta, contestó: “Sí, claro. Si me va bárbaro, soy una madre excelente, llena de amor y me va bárbaro”.

En ese sentido y antes de que Yanina amagara con abandonar el piso del programa, cansada del maltrato de su compañera, Graciela concluyó: “Entonces, sacrificate por tu hija. Porque la odian porque te odian a vos. ¡Te odian!”.