Latorre exigió que se cubra el juicio de Lucio y lo liquidaron: “¡Ya terminó, boludo!"

En las últimas semanas, el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, en el que están imputados ocho jóvenes oriundos de Zárate, se llevó largas horas en los noticieros, en diversos programas de televisión, en la radio y en la gráfica y la web. En la próxima semana se realizarán los alegatos y la sentencia se dará a conocer el 31 de enero.

En ese punto, Diego Latorre, el comentarista deportivo de ESPN, le hizo un reclamo a los medios de comunicación mientras pasa sus vacaciones en Miami. Desde su cuenta de Twitter dijo: “Espero que el juicio por la muerte de Lucio Dupuy tenga tanta trascendencia mediática como la de los rugbiers. Nadie puede permanecer indiferente ante un hecho aberrante, espantoso, inhumano”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El esposo de Yanina Latorre se refiere al asesinato de Lucio, el nene de 5 años, que sufrió golpes y abusos por parte de madre Magdalena Espósito Valenti y la novia de ella, llamada Abigail Paéz, en una casa de La Pampa. El crimen fue el 26 de noviembre de 2021. Desde hacía meses, Christian Dupuy, el padre del nene, había hecho varias denuncias, y la Justicia nunca le dio la tenencia del pequeño. Además, el menor había sido atendido en diversos hospitales de la zona por golpes y fracturas. Nadie actuó y Lucio murió de la peor manera.

Claro que ese posteo llamó la atención de muchos. Así como recibió cientos de retuits y Me gusta, también recibió duras críticas. Es que es, llamativamente, el comentarista deportivo no solo critica a sus colegas y al ámbito en el que trabaja sino que demuestra estar muy poco informado. En ese sentido, sufrió mensajes en contra por no saber que el juicio finalizó el 22 de diciembre de 2022.

Uno de ellos fue contundente: “Tarde este tuit”. Otro le escribió: “Lo importante es que se logre una sentencia justa. Porque tanto alboroto con la trascendencia? Siempre hay hechos que trascienden más que otros en los medios y siempre va a ser así”. Hubo otro que no se anduvo con vueltas y lo informó a Latorre de una manera demasiado directa: “¡El juicio ya terminó, boludo! Informate”. Otros le dijeron de manera despectiva: “Dedicate al fútbol” o “¿por qué hay que compararlos?” o “¿Esto es una competencia de quien le llega más a la gente? Sos impresentable”.

Muchos otros se mostraron a su favor y criticaron con dureza la falta de cobertura del juicio por la muerte de Lucio, que finalizó y cuya sentencia se conocerá el 2 de febrero. En primer lugar, el caso de Lucio se trata de un “delito de acción privada”. ¿Qué quiere decir? En el Derecho procesal penal y la querella debe ser impulsada por la víctima o representantes de la víctima”.

A eso también se le sumó que el juicio no fue público porque se trató de un delito cuya víctima fue un menor de edad. En esos casos, sin excepción, solo pueden entrar a la sala de audiencias las partes directas del hecho en cuestión. Por ese motivo, los medios de comunicación tuvieron prohibido el ingreso a la sala de audiencias.

En cuanto al juicio de Lucio, Valenti está imputada por el homicidio triplemente calificado por el vínculo y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado. En cuanto a Páez, la condena es la misma pero sin el agravante del vínculo. Se conocerá la sentencia el 2 de febrero.