Latorre y las nuevas disposiciones para viajeros: "Antes de ir a un hotel, me atrinchero y rompo todo"

Después de que el Gobierno nacional modificara las disposiciones sanitarias para el regreso de los argentinos que viajaron al extranjero por el avance de la variante Delta, Yanina Latorre grabó un video desde Estados Unidos con duras críticas al presidente y aseguró que es "anticonstitucional" que las autoridades la obliguen a cumplir con una cuarentena de diez días en un hotel.

"¿Por qué no me chupan la que no tengo?", arranca el video que la panelista de Los ángeles de la mañana publicó en su Instagram. "Todo el mundo está mejorando, abriendo. Acá hay una vida. Les juro. Hay barbijos, están vacunando e hisopando... pero no es lo que vivimos en Buenos Aires, con la psicosis de la gente, no digo de los casos. Acá hay una vida normal", sumó la panelista, quien viajó en familia al país del norte.

Las nuevas disposiciones tienen como objetivo evitar que la virulenta nueva variante del Covid-19 avance en territorio nacional, motivo por lo cual se estableció un cupo de 600 pasajeros diarios (para poder mantener los estrictos controles) y una cuarentena obligatoria de diez días, que deberá llevarse adelante en las dependencias que los gobiernos provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires considere.

"Nos tienen como ganado, ¿y ahora Alberto pretende que cuando llegue yo que la gente vaya a hoteles a hacer la cuarentena? ¿Qué se piensa? ¿Qué se cree? ¡Es anticonstitucional! ¿Cómo voy a ir a pagarme un hotel? Ni aunque me sobre, ni que tenga, ni aunque me lo regalen", sumó.

Si bien las autoridades sanitarias se encargaron de explicar que las disposiciones responden al peligro a nivel mundial por la variante Delta, Yanina no hizo alusión alguna al tema y prosiguió con su duro reclamo contra el Gobierno nacional.

"¿Estamos todos locos? En lugar de vacunar a la gente mejorar todo y ponerse a laburar, ¿se la agarran con nosotros porque viajaste (Sic)? Los que estamos acá desde hace un tiempo tenemos que volver. ¿Y si la gente acá no se puede quedar? ¿Y si no tienen plata para pagar el hotel? ¿Qué es el Gobierno que tenemos y esas medidas del Covid? En ningún país del mundo hacen esto y miren que la pandemia es mundial", prosiguió.

La panelista se refirió a otros modelos de administración de la pandemia, como el uruguayo, que fue uno de los que paradójicamente más políticas de restricción impuso con respecto a las fronteras. "Miren a Uruguay, que está al lado. Por más que digan que son menos, son más ordenados y cerraron cuando tenían que cerrar, fueron firmes cuando tenían que ponerse firmes y no transaron con todos los gremios como ellos. Van abriendo lo que les conviene a ellos y a sus amiguitos empresarios. Tendrían que haberlo hecho bien y no seguir un año y medio".

Latorre también se mostró indignada por la obligación de someterse a un hisopado al regresar al país. "La mayoría de los que vuelven (Sic), vuelven vacunados con Pfizer como yo o con Johnson & Johnson; o con Moderna. Y te hacen otro hisopado de dos lucas y media que es un negocio, una matufia de alguien de ahí, porque te tratan como ganado y si no tenés Covid, te lo agarrás hacinado en un cuarto en el que te llaman por alto parlante. Quisiera saber qué ocurre si a alguno le da positivo".

"Si te hisopaste dos días antes no tenés Covid. Y aunque lo tengas, no te sale, amor. ¡Es robar! Dos lucas y media. Imaginate la guita que está haciendo el dueño de esos hisopados. ¡Dámelo a mí! Millonario en una semana con los vuelos que hay. Aerolíneas te cobra como un palo verde cada pasaje y ahora quieren reducir. O sea que los que estamos acá nos quedaremos a vivir, no sé, lo pagará Alberto. Nos mandará una vianda".

Con respecto a la posibilidad de que las autoridades provinciales o de la Ciudad dispongan que la cuarentena sea en un hotel, Latorre analizó: "¿Cómo te van a llevar a un hotel? ¿Me van a llevar ellos en un micro obligada? ¿No saben que es anticonstitucional? ¿Ustedes se creen que la gente se va a subir e ir? ¡Yo voy a ir a mi casa a como dé lugar! ¡Me atrinchero, me desnudo y rompo todo! Y así va a hacer todo el mundo".