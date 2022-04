Laura Esquivel y el estreno de Kinky Boots: "Me considero más cantante que actriz"

Laura Esquivel es de esas artistas que pueden erizarte la piel al entonar cualquier tema musical. A sus 27 años, es capaz de interpretar a la perfección el histórico tema de Céline Dion, "My Heart Will Go On", o ponerse en la piel de Whitney Houston con su recordado tema "I will always love you". Pero a pesar de su extraordinaria capacidad vocal, siempre se volcó para el lado de la actuación debido a que -aclara- la vida la fue llevando por ese camino. Sin embargo y a pesar de haber interpretado a Claudia Villafañe en "Maradona, sueño bendito" o de su recordado papel en "Patito Feo", Laura no duda y en diálogo con BigBang afirma: "Yo me considero cantante antes que actriz porque fue en lo que más me formé".

Laura tenía solo 8 años cuando incursionó en el mundo artístico y fue a los 12 cuando saltó a la fama al interpretar a Patito Castro en Patito Feo. Aquella tira la llevó a grabar cuatro álbumes musicales y a embarcar distintas giras musicales por el mundo.​ Gracias a la franquicia alcanzó fama internacional y se consolidó como ídolo adolescente. Si bien es difícil llegar, mucho más difícil es mantenerse en el ambiente. Y ella lo logró. Integró el elenco de Tu cara me suena, el reality de talentos que Telefe que estrenó en 2013 y en el cual resultó como ganadora, y actualmente integra el elenco de Kinky Boots, obra que reestrena este viernes en el teatro Astral luego de posponerse por la pandemia.

Gracias por recibirnos en tu nueva casa (por el teatro Astral)...

- Por favor, bienvenidos. ¿Vieron que linda que es mi casa? Estoy muy feliz, muy emocionada y con muchas ganas ya de arrancar, entrar en ritmo de funciones. Es un musical de Broadway, pero la realidad es que está contado de un lado para todos los públicos y no solo para aquellos que son fanáticos de los musicales, les gusta y se los conocen todos, sino también para público general porque tiene una historia muy interesante.

Tiene varias historias paralelas, habla de una fábrica que se tiene que reinventar, después está el mundo de Lola, que es el personaje de Martín Bossi, que es una drag queen y estos dos mundos, el de la fábrica y el de Lola, se unen y es ahí donde empezamos un poco todos a relacionarnos.

¿Crees que el teatro y la televisión deben enfocarse más en tratar temas de inclusión y romper con los estereotipos?

- Sí, cada vez más. Yo considero que amo el arte y lo artístico porque creo que también es una manera de expresarse y de mostrar lo que uno tiene para mostrar como actor, y por ende al publico y al resto de las personas. Entonces, si podemos concienciar y hablar, cada vez que se hable más y representar diferentes tipos de personajes, con distintas personalidades y elecciones es un buen lugar para verlo.

¿Cómo te afectó la pandemia?

- A mi la pandemia, digamos que no me costó tanto. Estoy muy agradecida porque no fue un período que asé malestar o dificultades porque me dediqué a estudiar. Yo tenía trabajando sin parar desde los ocho años, siempre haciendo un proyecto y llegó un momento que me dije "basta, quiero parar, quiero estudiar, quiero hacer otra cosa..." porque necesitaba parar un poco la rueda de trabajar tanto en el ambiente.

Entonces lo disfruté bastante, haciendo clases online, me recibí en pandemia de maestra de técnica vocal, tengo mis alumnos. Fueron varios logros para mi a nivel personal, obviamente. Después si hablamos a nivel global, fueron momentos muy duros que, por supuesto y por lo visto, estamos ahora mejorando y reabriendo, volviendo a al vida por fin que somos seres sociales puramente y nos gusta disfrutarnos el uno al otro, disfrutar de la música.

Actriz, cantante y bailarina. ¿Cuál te define más?

- Muy buena pregunta. Tuve una discusión este verano de qué soy realmente. En realidad, públicamente siempre digo que soy actriz primero porque la gente me conoce más como actriz. pero si yo miro mis bases, por qué arranqué a trabajar acá o por qué me empezó a gustar, fue porque me gustaba cantar. Yo siempre estudié canto, nunca estudié actuación, siempre aprendí más del trabajo y lo mismo la danza.

Hoy en día, por más que la gente todavía no me conoce en mi rol de cantante porque no saqué material mío, me considero más cantante porque fue en lo que más me formé, mientras que actriz me fue llevando más el camino. Asi que cantante, me quedo ahí a pleno.

Hace poco elegiste Tu cara me suena como programa, antes que, por ejemplo, Patito Feo. ¿Es por este rol de cantante?

- Es que son diferentes y creo que lo elegí más por una cosa de disfrute. A mi Tu cara me suena me dio la posibilidad de poder mostrarme en muchas facetas. Creo que lo necesitaba, no solo para mi sino también para mostrarme ante el público en otras facetas que no sea un personaje característico. Era yo, pero encarnando diferentes cantantes. Puede ser que sea por la música y también por esta cosa de disfrute porque fue muy divertido el proyecto.

¿Sos de mirar el camino recorrido o preferís centrarte en lo que viene?

Miro el camino recorrido. Es importante verlo, siempre recuerdo y miro para atrás. Quizás es bueno mirar hacia delante y no mirar tanto para atrás porque depende siempre qué mirás. Si uno está mirando lo malo o lo bueno que le pasó. Pero como hace varios años estoy trabajando en terapia varias cosas desde mi trabajo de chica, trabajé mucho tiempo, y trabajando en mí persona mucho se mira a veces para atrás. Hay cosas buenas y malas, como todas las personas. Me gusta también verlo para saber dónde estoy hoy porque también lo que considero malo, que no es tan malo tampoco, es lo que te fortalece hoy en día.