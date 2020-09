Laura Fidalgo acumula millones en deudas y Marixa Balli tuvo que cerrar su tienda por la pandemia: "Estoy muy angustiada"

No son días fáciles para los artistas y emprendedores del país: la pandemia de coronavirus y la posterior cuarentena obligatoria elevó por los cielos las tasas de desempleo y pobreza en el país en distintos rubros.

En este contexto, Marixa Balli y Laura Fidalgo tuvieron que cerrar su tienda de ropa y su escuela de danza, respectivamente, desbordadas por las deudas que se le acumularon durante estos meses.

En el caso de Marixa, que se recuperó luego de haber caído desde cinco metros de altura el año pasado, no logró reponerse a los meses sin ventas y tuvo que bajar definitivamente la persiana de su local llamado Xurama, el local de ropa del Centro Comercial Avellaneda.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según trascendió, la morocha decidió desprenderse del local de ropa debido a que se le hizo imposible mantenerlo a flote a causa de la gran cantidad de meses que permaneció cerrado.

Cabe recordar que la vedette fue atendida por personal del SAME y debió ser trasladada de urgencia al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez en octubre del año pasado. tras caerse de cinco metros de altura en su local de la Avenida Avellaneda 3484 y sufrir politraumatismos varios.

Tras los estudios, Marixa había sido diagnosticada con "policontusiones y traumatismo de pelvis", lesiones de las que se recuperó con el tiempo.

Por su parte, Fidalgo utilizó su cuenta de Twitter para desmentir haber recibido un subsidio de $100 mil del gobierno destinado a espacios culturales y aseguró que su actual situación económica está a punto de colapsar.

"Esto es una gran mentira. No recibo ni recibí nada. No metan mi nombre en cosas que no son ciertas. No obtuve ni obtengo beneficio alguno, todo lo contrario. No somos escuchados y seguimos reclamando", escribió la bailarina.

En ese sentido, la ex participante del Bailando por un sueño aprovechó la situación para pedirle ayuda al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli ,y al presidente, Alberto Fernández, resaltando que desde que comenzó la cuarentena se le acumulan de manera mensual deudas que superan los 300 mil pesos.

Según contó, su instituto de baile permanece cerrado desde marzo, mes en el que el gobierno decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Desde entonces -contó- el lugar acumula deudas por 300.000 pesos mensuales y señaló que está al borde de la quiebra.

"Solo me inscribí en un subsidio Desarrollar de $100.000, el cual todavía no recibí. Me siento muy angustiada, ver mi estudio de hace 20 años, que esté al borde de cerrarlo por no poder sostenerlo, cuando siempre aposté todo en mi país", escribió en su descargo publicado a través de su cuenta de Twitter la bailarina.

En mayo de este año, Fidalgo transitó por un momento muy delicado de salud, tras haber sido picada por un mosquito Aedes Aegipty, transmisor del dengue. Según dijo en aquella oportunidad, comenzó a sentirse mal, aunque con el correr de los días los dolores se fueron intensificando y sufrió mucho.

"Es horrible, por eso hay que darle mucha difusión, que falta. Me parece que se habla del coronavirus, pero también hay que hablar del dengue", sostuvo la bailarina