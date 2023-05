Laura Oliva en BBN: vuelta a las tablas, su rol como autora y las ganas de una tira

De tener su propio programa en la televisión y escribir una obra, al regreso a los escenarios. Así es el cambio rotundo que está atravesando Laura Oliva, quien protagonizará una nueva obra de teatro, llamada "Para mí para vos" y que se estrenará el cinco de mayo en el Multitabaris Comafi, ubicado en Calle Corrientes.

En diálogo con BigBang, comentó que si bien le encanta su rol como actriz, y espera que sea un puntapié para regresar a la televisión, tiene en cuenta que volver a toparse en una obra de teatro será todo un desafío luego de haber debutado como dramaturga. En esta ocasión, será protagonista de una obra que tendrá celos, amor, traición, locura y deseo que se desatarán en un absurdo fin de semana de convivencia en el que tres hermanos, ella será una, tendrán que encontrar la manera de resolver sus diferencias para no terminar perdiéndolo todo. Soledad Villamil y Boy Olmi completan el elenco, junto a otros actores.

-¿Con qué se va a encontrar la gente?

-Se van a encontrar con algo nuevo, distinto. Con una apertura de la oferta de lo que hay en calle Corrientes, sobre todo porque es un material que accede al teatro comercial y que es realmente disruptivo, es una comedia súper entendible, no tiene que ver con lo críptico sino con el planteo de la comedia en sí, con el trabajo actoral, con el desafío para nosotros. En ese sentido creo que va hacer atractivo para la gente. Se van a sentir muy identificados, tiene que ver con relaciones humanas, con sentimientos, con vínculos y sobre todo que se van a ir con algo para reflexionar, para pensar y sin moraleja, que es muy importante. Yo creo que el teatro no debe nunca decirle, bueno, mi obra terminaba con un final muy abierto, era un juicio que cuando se estaba por dar el veredicto se producía el apagón, el veredicto jamás se daba y por eso yo escribí esa obra así. Yo creo que en el teatro nunca se debe dar una conclusión y esta obra no la da y es una de las mejores cosas que se va a llevar el espectador.

-¿Cómo va a ser tu personaje?

-Mi personaje es una de los tres hermanos, yo soy Sonia, la hermana adoptiva pero eso no genera demasiadas diferencias. Sí, es la hermana que junto con el hermano varón se quedan en su casa cuidando a sus padres hasta que mueren y el personaje de Soledad es la hermana que triunfa, la actriz famosa que vuelve a la casa por x motivo y de alguna manera desordena esa vida tan pautada y viene a romper también un poco ese vínculo simbiótico que tienen entre ellos.

-¿Es este personaje distinto a los que venías interpretando?

-Yo tengo hace un tiempo ya largo, di como un pequeño volantazo con respecto a los personajes que sí venían siendo muy iguales. Tenían que ver mucho con la comedia, con la comicidad y necesité hacer otro tipo de cosas. A partir de ese momento hice personajes muy distintos por lo tanto no siento que este sea especialmente diferente a los que venía haciendo. Viene a sumarle a esta nueva etapa que yo necesité en algún momento que es hacer personajes diferentes todo el tiempo. No particularmente en este momento. Y este viene a sumar esa lista lo cual me da mucho placer.

-¿Cómo es actuar en una obra después de haber escrito una?

-Son roles muy distintos y creo que nosotros, los actores, tenemos entrenado un poco el famoso 'aquí y ahora' y cuando encarnamos los lugares que encarnamos los encarnamos en ese momento. La dramaturga fue solamente eso, de hecho yo no quise actuar en la obra, que la estrenó Gloria Carrá, después yo hice el papel por X circunstancia, pero tuve el placer de poderlo vivir desde afuera y lo viví pura y exclusivamente como la persona que lo había escrito, maravillándome de lo que yo muchas veces hice como actriz, de ver como el actor se apropia del material. Yo muchas veces lo hice con otros autores y fue muy impresionante ver como actores se apropiaban de mi propia voz. Eso fue muy desestabilizante en el mejor de los sentidos.

-¿Crees que le podés agregar algo especial a esta obra después de haber escrito una y todo lo que conlleva?

-Sí, porque hay algo, sin ánimo de meterme ni en la adaptación ni en nada, hay algo en el entendimiento de la dramaturgia de un entendimiento quizás también de lo que es cercano a nivel palabras y al personaje, lo que al personaje le va, todas cosas que decimos los actores, como 'estas cosas ella no las diría nunca de esta forma', que sí, al escribir, uno empieza a tener como más esa gimnasia. De todas maneras, como en todos los casos, cuando uno tiene otros aspectos de la profesión, no debería tratar o debería tratar de no mezclar los roles. Héctor Díaz, que es el director de la obra y también es actor, decía que uno está siempre de no mezclar porque no sería algo bueno que Héctor nos actuara a los personajes en la obra, cosa que no hizo jamás. Así que escribiendo tampoco uno debe meterse demasiado con el material cuando está como actriz, pero siempre está ahí esa vocesita que por supuesto suma.

-Te corro un poco de lo que es el teatro y más bien para preguntarte, vos tenes un pasado en la televisión... ¿Te gustaría volver o retomar después?

-La tele siempre es un medio hermoso, son medios totalmente compatibles con lo teatral porque el teatro una vez que uno estrena tiene un momento y puede compatibilizarse perfectamente. La tele, el audiovisual en general que quizá ahora también está muy en boga es un medio precioso al cual por supuesto me encantaría volver. Quizás me encantaría volver, yo en general en televisión lo que hice fue conducir, la gente me recuerda, sabe que soy actriz, pero si lo pensás bien, en general fue conducir programas. Por ahí me gustaría volver como actriz, que hice muy pocas cosas, ya en este momento estoy como muy afianzada en mi actriz y preferiría volver desde ese lugar. Pero como volver al medio, es realidad no es volver porque nunca me fui, hasta hace un par de años hice mi programa en el canal de la Ciudad "Hacete de Oliva", pero bueno, como siempre entre conductora y entrevistadora, por ahí la asignatura pendiente es volver como actriz.

-¿Qué te gustaría? Una telenovela, una película...

-Claro, una tira. Una película hice en el 2021, filme una película que se llama "El vasco" que se está por estrenar, con una co-producción del país Vasco. Me encantaría hacer una tira audiovisual, estas biopics que se están haciendo ahora, todas esas cosas me fascinan y me fascina mucho el medio audiovisual así que en cualquier momento se dará la oportunidad.

-¿Dónde sentís que encontramos una Laura Oliva más presente, en el teatro o en la televisión? ¿Dónde es el lugar donde más te sentís vos?

-Según lo que esté haciendo. Yo creo que ahora me costaría un poco volver a la tele o al audiovisual desde la conductora. Si fuera desde la actriz, cuando es desde la actriz yo estoy siempre presente y siempre me siento yo y siempre siento que es lo que tengo que hacer y que es lo que me sale hacer bien o mal pero es lo que sé hacer y es mi lugar en el mundo, así que desde la actriz volvería siendo yo igual que en el teatro.