Laure Barca, su parecido con Paulo Londra y cómo la pegó en TikTok: "Me influye la comparación"

Todo comenzó como un hobby, pero su popularidad no tardó en escalar y hoy, Laureano "Laure" Barca, está presentando un nuevo tema "Subiendo", producido por Omar Varela, el productor musical del momento que en su segundo día ocupó el puesto N°15 de tendencias de Youtube. A pesar de que su lanzamiento oficial fue en el año 2016, no fue hasta la llegada de la pandemia del coronavirus y el posterior aislamiento social y obligatorio que Tik Tok cobró gran popularidad entre chicos y grandes. La llegada del COVID-19 y el encierro provocaron que las aplicaciones móviles tomaran un gran protagonismo, debido a que un gran número de personas en todo el mundo decidieron refugiarse en ellas.

Fue entonces que TikTok, entre algunas otras, fue creciendo y captando la atención de cientos de miles de personas alcanzando un increíble número de 689 millones de usuarios registrados en su plataforma a principios de 2021, según reveló el informe Digital 2021 entregado por We Are Social en conjunto con Hootsuite. Vale aclarar que para 2020, Douyin, su app hermana lanzada en China, ya alcanzaba los 800 millones de usuarios.

Desde su lanzamiento en 2016, TikTok/Douyin ganó rápidamente popularidad en Asia Oriental, Asia del Sur, el Sudeste Asiático, Estados Unidos, Turquía, Rusia y otras partes del mundo. A octubre de 2020, a mediados del inicio de la pandemia, TikTok superaba los 2 mil millones de descargas móviles en todo el mundo.

La creciente popularidad de TikTok sitúa a esta red social entre las diez más utilizadas a nivel mundial. De acuerdo al sitio Influencer Marketing Hub, en enero de 2022, la red social china contó un billón de usuarios activos que invirtieron más de 850 minutos por mes utilizando la aplicación. Como resultado de estos altísimos números, se calcula que en un minuto se visualizan aproximadamente 4,167 millones de videos en TikTok.

A su vez, la consultora Morning Consult situó a TikTok en el tercer lugar del ranking de las marcas que crecieron más rápido durante el 2020, mientras que Cloudfare la clasificó como el sitio de internet más popular de 2021. De hecho, fue tal el furor que despertó esta red social que muchos jóvenes saltaron a la fama de la noche a la mañana debido a que uno de sus videos fue viralizado por el algoritmo de la aplicación.

Este, entre muchos otros, es el caso de Laureano "Laure" Barca, quien con tan solo 24 años y un llamativo parecido a Paulo Londra, ya cuenta con más de 3.9 millones de seguidores y se prepara para dar el siguiente paso en esta carrera 2.0: presentó su nuevo tema "Subiendo", un reggaetón con música urbana pegadizo que promete ser furor. “Tengo muchos objetivos. pero hoy en día me enfoco en ser reconocido por mi música", cuenta en diálogo con BigBang.

Resulta que el oriundo de Quilmes pasaba sus días cursando tecnicatura en farmacéutico en la facultad, trabajando en un taller de coches y ganándose el mango en una empresa. Pero todo cambió a partir de un simple video que colgó en la plataforma desarrollada por ByteDance. "Estudiaba la carrera en tecnicatura en farmacéutico y tuve que dejarla por la pandemia. También tenía un taller de coches, que se murió en la pandemia, y trabajaba en una empresa", cuenta.

Y agrega: "Se fue todo al carajo, se paró todo y tuve que encerrarme en mi casa. Tenía solo mi teléfono, estaba al pedo y empecé con TikTok. Antes subía videos a Instagram y no los miraba nadie. Empecé subiendo videos, de a poquito, cantando canciones de Paulo Londra. Y así me hice muy conocido". Según le contó a este sitio, arrancó subiendo videos un mes después del inicio de la pandemia y aprovechó su "parecido" con el reconocido rapero y freestyler cordobés para cosechar seguidores. "Subí un video imitando a Paulo Londra y la pegué. Era el típico video donde te parás delante de un espejo y mostrás lo que pasaría si escuchás todo el tiempo las canciones de Paulo. ¡Y explotó!", resalta.

A partir de ahí -recuerda-, se abrió "una puerta" que le permitió crecer en todas las redes sociales, y no solo en TikTok. "Empecé a subir contenido diario. Arranqué en abril de 2020 y en diciembre de aquel año ya estaba llegando al millón de seguidores. Tuve la suerte de tener muchos video que se hicieron virales. Ahora no tanto porque existe mucha competencia, pero antes TikTok andaba muchos mejor en ese aspecto", explicó.

Su popularidad en aumento le permitieron comenzar a dedicarse a la música. Sin ir más lejos, viene de estrenar sencillos como "Vente Conmigo", "Pensando en mí","Prohibido" y "Bajando". "Siempre me gustó la música, hacer temas y demás. Pero como estaba en TikTok, un día me contactó una productora musical de Lomas y me dio la oportunidad. Acepté reunirme con ellos, me cayeron muy bien y salió el primer tema que fue Prohibido", recuerda.

Sobre sus defectos y virtudes, Barca sostuvo que el parecido a Paulo le afecta de manera negativa en ocasiones. "Me influye la comparación. Como virtud tengo la capacidad de aprovechar el momento y la de hacer sonidos con la boca (Beatboxing). Eso es algo que nadie hace y a mis temas, siempre les voy a dar ese toque porque es algo distinto y distintivo", aclaró.

Consultado sobre cuáles son las claves a tener en cuenta para triunfar en esta red social, Barca sostuvo que lo más importante es sentir "pasión" por lo que se hace. "Es difícil aconsejar cuando hay tanta gente nueva TikTok. En abril de 2020 era más fácil de entrar porque no había tanta competencia y ahora, hay mucha más gente haciendo contenido similar al de otros. Hay que diferenciarse, eso es lo que va a funcionar", detalló.

Y continuó: "No funcionan más los bailes de tendencia, sino la originalidad y que aprovechen las virtudes que tienen. ¡Eso es lo que vale!. Estuve en tendencia en YouTube gracias a ´Bajando´ y me lo esperaba porque justamente a ese tema lo estuve moviendo un montón, haciendo challenge y otro tipo de publicidad. Pero obvio que me sorprende esta popularidad, es rarísimo. Capaz todavía no caí porque soy una persona que quiere más y no se conforma".

Al final de la entrevista, Barca afirmó que le encantaría seguir dedicándose a la música en el futuro, pero aclaró la mayoría de sus canciones surgen de manera espontánea. "Tengo muchos objetivos pero hoy en día me enfoco en ser reconocido por mi música, mi voz y en poder llegar lejos con mis canciones. Mi sueño es hacer un gran show y tocar en otra provincia y otros países. Sé que lo voy a lograr", cerró.