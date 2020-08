Laurita: "Estoy sola", dijo después de la foto con Cabré caminando juntos

Ayer no fue una edición más del Cantando 2020 luego de que en Intrusos mostraron una foto de la co-conductora Laurita Fernández con su ex pareja el actor Nicolás Cabré.

En la imagen se puede ver como ambos están caminando juntos lo que hizo que automáticamente se disparasen todo tipo de especulaciones. Con este contexto durante todo el programa los colegas de Laurita y hasta los participantes querían intentar extraer algún detalle.

La primera, y justo al arranque del programa, fue Gladys “La Bomba Tucumana” que fue directamente al grano y le preguntó: “Laura, ¿estás sola vos?”. Fernández, con una sonrisa en la cara y haciéndose la desentendida, le respondió: “Sí, ¿vos?”.

La cantante tropical recogió el guante, y como quien canta retruco, busco tener una respuesta de ella. “Yo te pregunté a vos”, le dijo.

La bailarina, visiblemente molesta por el intercambio, procuró cambiar el tema de la discusión con la cantante que participa del ciclo junto a su hijo Tyago. “Habláme del chip que te pusiste”, le contestó Laurita en referencia al chip sexual que tiene Gladys.

En ese punto el otro co-conductor, Ángel de Brito, aprovechó para meter un bocado y estimular el “show” alrededor. “Mirá como te cambia de tema”, dijo el periodista.

Acto mediante la cantante se envalentonó; le volvió a preguntar si estaba soltera, Laurita respondió que si, y ella e entonces dijo: “ella te cambia de tema, pero se le nota”. En ese momento, De Brito volvió a la carga. “Te vi caminando el fin de semana”, dijo en clara alusión a la foto que publicaron en Intrusos y en donde se la ve a ella junto a Cabré caminando por el country en donde vive el actor.

“Anduve pateando mucho”, aseguró Fernández.”Sin rumbo, sin rumbo”, agregó De Brito. “Sí, bueno”, contestó la joven bailarina. “¿O con rumbo?”, indagó su colega.

“No, sin, jajaja”, se rió Laurita.“Por ahora sin”, manifestó Ángel, respecto al futuro de la relación. Fernández dio una contundente respuesta que sorprendió a todos: “Sí, pero está bueno también dejarse llevar”.

Cabre y Fernández se separaron en abril del año pasado. El motivo central habrían sido que ella quería tener hijos mientras que él ya estaba por completo con Rufina, fruto de su relación con la también actriz Eugenia “China” Suárez.

"Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, decidimos aprovechar este distanciamiento", contó la rubia a finales de abril, cuando en comunicación con Los Ángeles de la Mañana reveló que se habían separado de Cabré luego de atravesar un momento de desconexión.

A pesar de que en aquel entonces Fernández creía que el distanciamiento podía ser pasajero, lo cierto es que luego de un tiempo ella misma aseguró que ya no había chances de volver, sobre todo porque el actor no tenía ganas de probar de nuevo.

"Me cuentan que Laurita tuvo un acercamiento con Cabré. Hay reconciliación. Hace un tiempo que vienen charlando", contó este lunes en Intrusos el periodista Guido Záffora, quien además mostró una foto de la ex pareja. Según se puede ver en la imagen, ambos estaban caminando a la par y con ropa deportiva por las calles del country de zona norte en el que vive Cabré.



"La persona que me mandó la foto, dijo que los vio de frente, que no conoció a Laura, pero cuando fue a sacar la foto, ella se dio vuelta y ahí vio que se trataba de Laura. Ellos se dan cuenta que los ven, y automáticamente después se metieron en la casa de él", agregó el periodista.

Las imágenes fueron tomadas en la tarde del sábado pasado, e incluso la bailarina tiene en su cuenta de Instagram varias imágenes donde se la ve con el mismo buzo rosa que llevaba puesto el día que se encontró con su ex.

La semana pasada, Laurita fue vinculada sentimentalmente con Marcelo Tinelli, un rumor que ella misma negó con mucho énfasis. "No puedo creer el nivel de machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme. Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es MENTIRA. INDIGNA tener que aclarar estas cosas", se defendió en Twitter.