Laurita Fernández habló de la maternidad y del cortocircuito que generó con Cabré el tema

Después de haber confirmado su separación de Nicolás Cabré tras tres años de relación, recientemente Laurita Fernández se animó a hablar de los planes de maternidad que tenía con el actor, algo que fue foco de discusión entre los dos al principio de su relación.

Según dijo la rubia, quien pronto estrenará un nuevo programa de TV por la pantalla de El Trece, cuando con Cabré empezaron a enamorarse, surgió la idea de convertirse en padres, un tema que tuvieron que charlar varias veces hasta poder ponerse de acuerdo.

Laurita Fernández dijo que quiere ser madre pero más adelante.

"Es un tema que se charló porque no estábamos muy de acuerdo con los tiempos... Pero después lo resolvimos, por eso seguimos adelante con la relación cuando recién nos conocíamos", contó la bailarina.

En este sentido, precisó que si bien desea convertirse en madre, la realidad es que le gustaría hacerlo más adelante, porque no se imagina tener un hijo a esta edad.

Respecto a esto, dijo que verlo al actor tan presente en la vida de Rufina, la hija que tuvo con la China Suárez, hizo que le transmitiera seguridad y despertara su deseo de ser mamá.

La rubia dijo que lo enamoraba mucho ver a Cabré como papá.

"Es súper presente, eso me gustaba. Por eso es que también en su momento me animé a plantearlo, me nació el deseo de proyectar con él, un lugar, una familia, de decir: 'sí, es él'. Y después no se concretó pero por supuesto que sus acciones, su personalidad, su manera de ser padre hace que a mí, en ese sentido, en ese punto, me inspiraron amor, confianza, admiración, porque sí es un papá muy amoroso", aseguró en diálogo con la revista Gente.

Luego mencionó que cuando se convierta en madre, desearía estar muy presente con sus hijos y darles todo el amor del mundo. "Te puedo hablar de mi mamá, nos dedicó su vida. Ella me llevaba y me traía al cole, lo mismo con danza y teatro. Me iba a buscar en la loma del traste. Siempre me apoyó, me acompañó y me ayudó a encontrar mi vocación. Ojalá el día de mañana pueda ser un poco lo que ella fue conmigo. También que viva rodeado en un ambiente cálido y amoroso. Porque creo que los nenes son una esponja en todo sentido, para lo bueno y para lo malo", cerró sobre el tema.

Hace apenas unas semanas, Laurita Fernández reveló que se había separado de Nicolás Cabré, luego de haber sido consultada por sus seguidores. “Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho, fueron tres años hermosos”, escribió la bailarina.

Luego, también fue consultada por los medios de comunicación, y aunque no dio detalles de por qué terminaron la relación, sí dijo que entre ellos las cosas quedaron bien.