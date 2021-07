Laurita Fernández habló de la posibilidad de tener una relación abierta: "Tal vez..."

Separada de Nicolás Cabré, Laurita Fernández emprendió un nuevo proyecto en su vida, y la conducción se puso al frente del programa El Club de las Divorciadas, que se emite por la pantalla de Canal Trece.

En diálogo con las participantes y los profesionales que la acompañan, la bailarina se animó a hablar de su presente sentimental, cuando durante la emisión surgió el tema de tener una relación abierta.

Consultada acerca de si ella se animaría al poliamor, rápida de reflejos, la rubia contestó: "Me lo guardo para mañana".Sin embargo, ante la insistencia de los presentes, la conductora dio su respuesta. Si bien Laurita no le cerró la puerta a una relación abierta al futuro, admitió que no le resultaría fácil dar el primer paso.

"Hablando de verdad, me costaría muchísimo. Si vienen y me lo plantean, no lo sé... No me lo imagino porque ni siquiera estoy en pareja”, indicó de manera directa.

Además, aseguró que nunca le plantearon un vínculo de poliamor en sus anteriores relaciones. “No me lo plantearon y no lo planteé yo, pero tampoco tuve parejas tan largas... Así que... Quién sabe... Tal vez, en algún momento. En un futuro, por qué no”, cerró Laurita, reflexiva.

Fernández está al frente del nuevo reality donde mujeres separadas o divorciadas cuentan experiencias fuertes y dolorosas sobre su vida. Los casos son distintos, y se le da la posibilidad a cada una de contar sus historias, a veces con la participación de otros personajes.

La bailarina anunció su ruptura con Nicolás Cabré hace algunos meses, y después se animó a contar en diferentes oportunidades que hasta había llegado a desear tener un hijo con el actor, aunque los planes no pudieron darse.

De hecho, ambos convivían, por lo que Laurita también confesó que una de las cosas que más extrañaba de su vínculo era a Rufina, la hija de Cabre.