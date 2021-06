Laurita Fernández habló sobre los mensajes que le mandó Cachete Sierra: “Por momentos me volvió loca”

Ella sabe jugar muy bien el juego mediático. Lo hizo desde el comienzo de su carrera, cuando era una bailarina más en Bailando por un sueño y lo repite ahora, convertida en una estrella del mundo del espectáculo.

Laurita Fernández se hizo de un lugar en la televisión y el teatro a fuerza de mucho talento y brillo propio, pero también porque tiene mucha viveza. Y eso lo utiliza a la hora de generar polémica o de brindar entrevistas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ya separada de Nicolás Cabré, después de una reconciliación que no funcionó a pesar de los esfuerzos de ambos, la conductora se prepara con todo para su vuelta a la televisión. Lo hará después de un exitoso paso por el Cantando 2020.

En medio de todo eso, surgieron rumores de romance con Agustín Cachete Sierra. Para algunos, entre ellos se estaría iniciando una relación. Otros contaron que la buena onda entre los actores surgió el año pasado, en el reality de canto, donde él era un participante (y se convirtió en ganador) y ella era la conductora.

Hace pocas horas, en una nota con Intrusos, Laurita dijo sobre cómo vive su actual soltería: “¡A pleno!. Yo estoy bien, estoy muy bien. Estoy con ganas de estar así, sola. Que pase lo que tenga que pasar, yo me siento de verdad bien. En otro momento sentí tristeza, de cosas que a veces cuesta dejar atrás”.

Sobre su actual relación con Cabré, la ex novia de Federico Bal fue terminante: no existe nada. Por eso, afirmó: “Estamos separados y yo le deseo lo mejor y él a mí. Si hoy tengo que contestar si o no, si”.

En cuanto a un supuesto romance con Cachete, dio indicios de que algo puede pasar en el futuro. Aunque brindó la nota con el barbijo colocado, se notó que Laurita sonreía cuando habló del ex Cris Morena y afirmó: “Con el no pasa nada. No se cómo remar la respuesta. Es un copado y un gran compañero”.

Y confesó que, el año pasado, Sierra intentó conquistarla por todos los medios posibles: “Por momentos me volvió loca. No pasa absolutamente nada”. Cuando le consultaron si el actor le manda mensajes privados, ella dijo: “Jamás mandaría al frente a nadie por sí o por no. Si alguien llegase a escribir por privado es porque quiere que quede en privado”.

Por su parte, Agustín confirmó que existe muy buena onda entre ellos y afirmó: “Me parece una mujer muy real dentro de este ambiente. La conocí y es muy simpática, pero bueno, veremos”.

“¿Tenés su contacto en WhatsApp? ¿Por Instagram?”, preguntó el notero de Intrusos, luego de que el actor afirmara que se hablan por redes socailes. Y él sólo respondió con una sonrisa.



Lo que sí se sabe es que Cachete le pone Me gusta a cada publicación que la bailarina hace en sus redes sociales. En tanto, ella, de vez en cuando, le devuelve las gentilezas. Para muchos de los allegados de ambos, podría suceder algo entre ellos en un futuro no muy lejano. Por ahora, ella tiene la cabeza puesta en El club de las divorciadas, su nuevo programa en El Trece y él se dedica a La Academia, en Showmatch. Pero, que nunca digan nunca.