Hace poco más de un mes, Nicolás Cabré se mostraba entusiasmada con la posibilidad de agrandar la familia junto a su novia, Laurita Fernández. Cabe recordar que el actor es padre de Rufina, fruto de la relación que mantuvo con Eugenia “La China” Suárez. "¿Por qué no? Hoy no, porque estamos bien así, pero con Laurita me lo permito soñar tranquilamente”, había dicho.

Y agregó, en diálogo con el ciclo radial de Catalina Dlugi: “Estamos planteándonos tener una vida juntos y si el día de mañana tiene que ser, será". Lo cierto es que este lunes, todo parecía indicar que los deseos de Cabré se habían hecho realidad, luego de que en el ciclo Nosotros a la mañana anunciaran que ambos estaban esperando su primer hijo juntos.

"Estarían esperando su primer hijo juntos Laurita Fernández y Nicolás Cabré. Es un embarazo muy reciente, y por lo general los protagonistas no suelen oficializarlo hasta que se cumplan los tres meses y medio", dijo el periodista Tomás Dente.

Pero la noticia fue desmentida rápidamente por la propia protagonista de la obra teatral Departamento de Soltero que comparte junto a su pareja. "¡Gracias por sus mensajes buena onda! Pero no estoy embarazada. (O por lo menos aún yo ni me enteré) Besos!", escribió Laurita, aunque algunos señalan que esto se debe a que la pareja estaría esperando que se cumplan los tres meses de embarazo.

Gracias por sus mensajes buena onda! Pero No estoy embarazada. (O por lo menos aún yo ni me enteré) Besos!!! ❤️ — Laura Fernández (@laufer4) June 24, 2019

Los rumores de embarazo de Laurita también fueron alimentados por una nota que la bailarina y actriz le brindó tiempo atrás a la revista Gente, donde remarcó que la ilusionaba la posibilidad de convertirse en mamá en el corto plazo. “Estar tanto tiempo con Rufi es un aprendizaje. La verdad, nunca fui muy Susanita”, había explicado la ex de Fede Bal.

Y sentenció: “Siempre dije que no era mi meta ser madre a cualquier precio, de cualquier manera. Así que más que estar con Rufi, o ver a amigas que ya tienen hijos, siempre supuse que ese deseo llegaría cuando alguien me lo despertara a partir del amor, y eso sucede ahora. Quiero formar una familia con Nico, quizás no ya mismo pero encontraremos el momento indicado".